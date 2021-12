Depuis qu’elle a été dévoilée plus tôt cette année, la camionnette compacte Ford Maverick fait énormément parler d’elle. Si certains se sont demandé si le marché pouvait accueillir un autre pick-up, d’autres ont rapidement compris que c’est ce que ce dernier voulait.

À tel point que le site Maverick Chat affirme, avoir appris d’une source chez un concessionnaire, que la version hybride ne peut plus être commandée pour l’année en cours. Le site CarBuzz, qui rapporte la nouvelle, a contacté le responsable des communications pour les produits de Ford en Amérique du Nord, Mike Levine, afin d’obtenir des précisions.

Ce dernier a confirmé la chose en ces termes : « C’est exact. En raison de la forte demande, les réservations sont complètes pour le Maverick hybride. Les commandes seront rouvertes l’été prochain. »

Et la chose ne serait pas attribuable à la crise des puces électroniques, mais simplement à la demande plus forte que celle prévue pour la première année sur le marché de ce modèle.

Photo : Ford Ford Maverick hybride, trois quarts arrière

La version hybride du Maverick est celle qui est la plus abordable. Elle est vendue 19 995 $ chez nos voisins du sud, ce qui explique son attrait. Chez nous, son prix de base est de 25 900 $. Cette version est à traction. Les acheteurs peuvent toujours se rabattre sur la variante à quatre roues motrices, elle qui est animée par le moteur plus puissant de la famille, un 4-cylindres turbo de 2 litres offrant 250 chevaux et 277 livres-pieds de couple. Une boîte automatique à huit rapports lui est jumelée.

La variante hybride est quant à elle servie par un 4-cylindres de 2,5 litres à cycle Atkinson. Associé à un moteur électrique, il produit 191 chevaux et 155 livres-pieds de couple. Une transmission à variation continue gère la distribution de la puissance.

Si cette version hybride du Maverick vous intéresse, vous devrez donc vous montrer patients. Il sera intéressant de voir si Ford va augmenter la production de cette variante, sachant maintenant qu’elle semble se montrer très populaire auprès des acheteurs.

Le Ford Maverick est assemblé aux côtés du Bronco Sport à l’usine Ford d’Hermosillo, au Mexique.