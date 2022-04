Soyons clairs, cette nouvelle X Speedium Coupe qui vient d'être dévoilée à la Genesis House de New York est une étude de style destinée avant tout à montrer la direction que Genesis entend prendre en matière de design dans les années à venir. Mais qu’on se le dise, le constructeur coréen de luxe a le don de créer des concepts de rêve qui font que les gens le supplient de l’approuver pour la production en série.

Rappelez-vous l'adorable prototype Mint que nous avons vu lors de la dernière série de salons automobiles avant la pandémie. Et puis il y a eu le Genesis X Concept présenté au printemps dernier ; cette nouvelle Speedium Coupe est en fait une évolution de ce coupé deux portes, maintenant sous forme de sportive fastback. Et en tant que tel, elle porte au moins un peu de l'ADN du design de la défunte Stinger produite par Kia, qu'elle repose en paix.

Par rapport au précédent X Concept, la X Speedium Coupe présente une ligne de toit retravaillée, un éclairage modernisé et un panneau à la place de la calandre, et elle perd un coffre tout en gagnant un aileron en queue de canard (ou « ducktail »).

Photo : Genesis Genesis X Speedium Coupe, profil

Encore une fois, Genesis est clair : si elle ne prévoit pas de développer un modèle de production à partir de la X Speedium, les futurs modèles électriques de la marque hériteront d'un certain nombre de ses signatures visuelles – et cela nous convient parfaitement.

« Cette voiture est un moment de porte ouverte dans le cheminement de Genesis vers notre futur design EV […] ce n’est pas une voiture d'exposition – c'est un regard sur nos processus de conception alors que nous explorons des idées pour la prochaine vague de VÉ, une qui intègre l'ADN de Genesis. » - Luc Donckerwolke, directeur de la création de Genesis

Une partie essentielle de cet ADN est une approche « moins, c'est plus », et cela se voit clairement dans les lignes épurées et élégantes de ce nouveau prototype, dépourvues de détails superflus. Genesis a voulu donner à sa silhouette un design exempt de coins angulaires, avec au cœur une ligne parabolique qui s'étend sur toute la longueur de la voiture et se termine par une queue elliptique, pour, comme le décrit Genesis, « un équilibre visuellement attrayant entre les surfaces convexes et concaves arrière ».

Le nom du concept est tiré d'un circuit de course bien connu en Corée du Sud, l'Inje Speedium, ce qui indique bien sûr qu'il s'agit d'une créature élégante, mais aussi sportive. La couleur dans laquelle il est habillé est le vert Inje, qui reflète l'emplacement montagneux du circuit.

Photo : Genesis Genesis X Speedium Coupe, côté conducteur

Photo : Genesis Genesis X Speedium Coupe, de haut

Photo : Genesis Genesis X Speedium Coupe, détail