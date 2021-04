Shanghai 2021 : Genesis électrifie sa berline G80

Genesis a présenté son premier véhicule entièrement électrique et avec ce dernier, on va nager en terrain connu. En effet, la compagnie amorce son offensive verte avec une version électrique d’un modèle existant, soit la berline G80.

Il faudra être observateur pour voir la différence, toutefois, car comme vous pouvez le voir sur les photos dévoilées, le design du modèle ne change pas vraiment. Les plus grandes différences se situent à l’avant où la calandre présente un motif en maille inversée sur la majeure partie de sa surface. Les prises d’air inférieures perdent un peu de chrome et leurs ouvertures ne sont pas aussi béantes. La nouvelle calandre cache également la prise pour le chargement. À l’arrière, il sera très facile de distinguer la G80 électrifiée, car elle se dévoile sans pots d’échappement.

Genesis n’a pas fourni toutes les spécifications, mais on sait que la traction intégrale sera de série grâce à une configuration à deux moteurs électriques. La voiture pourra sprinter de 0 à 100 km/h en quelque 5 secondes. La capacité exacte de la batterie demeure un mystère, mais Genesis affirme que l’autonomie sera d’environ 500 kilomètres. Les tests que mènera l’EPA (Environmental Protection Agency) pourraient nous donner une donnée moindre, mais certainement pas sous les 400 km. Ce sera à voir.

Photo : Genesis Genesis Electrified G80, profil

Ce qui est certain, c’est que cette autonomie sera soutenue par les mêmes capacités de recharge que les nouveaux modèles construits sur la plateforme E-GMP du groupe Hyundai et Kia, avec une charge rapide en courant continu de 800 volts et une capacité de 350 kW qui, selon Genesis, va permettre de passer de 10 % à 80 % de charge en 22 minutes. De plus, la voiture pourra fournir une charge de 3,6 kW pour les appareils que vous voudrez y brancher.

À bord, rien ne change vraiment, mais on va retrouver du bois et des tissus recyclés, ainsi que des teintures naturelles pour le cuir. Genesis précise également que sa berline sera dotée d’une suspension entièrement adaptative et d’un système actif d’annulation du bruit de la route.

Bien que le dévoilement ait eu lieu à Shanghai, la G80 électrifiée sera selon toute évidence proposée chez nous. Nous aurons assurément plus de détails au cours des semaines et des mois à venir.

Photo : Genesis Genesis Electrified G80, intérieur

Photo : Genesis Genesis Electrified G80, calandre, phare