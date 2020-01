Cette semaine, la marque de luxe coréenne Genesis a présenté pour la première fois au Canada sa magnifique petite voiture concept Mint à l'occasion de la journée médiatique du Salon de l'auto de Montréal. Le prototype entièrement électrique n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il a été présenté au public pour la première fois à New York au printemps dernier, mais il ne faudrait pas manquer la chance de le voir en chair et en os lors de l'événement montréalais, qui a lieu jusqu'au dimanche 26 janvier.

Genesis a également profité de l'occasion pour annoncer son intention de produire un véhicule entièrement électrique d'ici 2021. On ne sait pas pour le moment quelle forme prendra ce futur VE, mais on préfère ne pas attacher trop d’importance au contexte de l’annonce, alors que Jarred Pellat, spécialiste principal des relations publiques pour Genesis Motors Canada, a fait l’annonce au kiosque de Genesis avec directement devant lui… le Mint Concept.

En d'autres mots, si on avait à parier sur un format pour le tout premier véhicule électrique à se joindre à la gamme Genesis, on miserait sur un petit utilitaire ou un VUS compact plus petit que le futur Genesis GV80, ou même une version adaptée de la Genesis G70, plutôt qu’une version de production de la Mint.

Mais ce n'est que de la simple spéculation. Le temps nous dira ce que la marque de luxe a en tête alors qu'elle plonge les orteils dans le domaine de la mobilité électrique. En attendant, le concept Mint nous fait rêver au jour où nous pourrions, n ne sait jamais, le voir rouler en ville.

Restez à l'affût au cours des prochains mois, car la compagnie fournira plus de détails concernant son VUS GV80, qui devrait se pointer sur les marchés globaux plus tard cette année. Jarred Pellat de Genesis a d'ailleurs confirmé au Salon de Montréal que le GV80 sera offert de séerie au Canada avec un système de traction intégrale.