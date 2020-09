Nissan a présenté aujourd’hui le prototype RE-LEAF, un concept de véhicule d'intervention d'urgence entièrement électrique et conçu pour fournir une alimentation électrique mobile à la suite de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques extrêmes. Le RE-LEAF est, on peut le deviner, un prototype basé sur le Nissan LEAF.

Des modifications ont été apportées au modèle pour qu'il puisse naviguer les routes accidentées ou couvertes de débris, et il comprend des éléments spécialisés tels des prises de courant étanches montées directement à l'extérieur du véhicule. Ces prises permettent d'alimenter des appareils de 110 à 230 volts à partir de la batterie lithium-ion haute capacité de la voiture.

La RE-LEAF peut se rendre au centre d'une zone sinistrée et fournir une alimentation électrique entièrement mobile pour aider les premiers intervenants et les sinistrés. Le système intégré de gestion de l'énergie peut, par exemple, faire fonctionner des équipements médicaux, de communication, d'éclairage, de chauffage et autres équipements de survie.

Photo : Nissan Prototype Nissan RE-LEAF, profil

« Nous sommes constamment à la recherche de moyens pour que les véhicules électriques puissent enrichir nos vies, au-delà du simple transport à zéro émission. Des concepts comme la RE-LEAF montrent l'application possible des VÉ dans la gestion des catastrophes et démontrent qu'une technologie plus intelligente et plus propre peut aider à sauver des vies et à offrir une plus grande résilience ». - Helen Perry, responsable des voitures électriques et des infrastructures de Nissan en Europe

Nombre des catastrophes naturelles auxquelles nous sommes confrontés s'accompagnent de coupures de courant. Souvent, lorsqu'une catastrophe survient, il faut compter 24 à 48 heures, voire plus, pour que l'alimentation électrique soit rétablie. Des véhicules comme la RE-LEAF peuvent intervenir rapidement pour fournir une alimentation de secours mobile - sans produire d’émissions.

Photo : Nissan Prototype Nissan RE-LEAF, dans une zone sinistrée

Photo : Nissan Prototype Nissan RE-LEAF, alimentation d'un ordinateur

Bien que la RE-LEAF de Nissan soit strictement un prototype, la technologie est déjà utilisée. Au Japon, par exemple, Nissan utilise depuis 2011 la LEAF pour fournir de l'énergie et des transports d'urgence après des catastrophes naturelles, et la société a formé des partenariats avec plus de 60 gouvernements locaux pour soutenir les efforts de secours en cas de catastrophe.

La RE-LEAF utilise également la capacité de charge bidirectionnelle de la LEAF et peut réinjecter de l'énergie dans un réseau, ce qui le rend pratique comme accumulateur d'énergie pouvant être fournie aux foyers, par exemple.

« Les véhicules électriques apparaissent comme l'une des technologies susceptibles d'améliorer la résilience dans le secteur de l'électricité. En ayant des milliers de VÉ disponibles en veille, soit comme véhicules de secours en cas de catastrophe, soit branchés au réseau par le biais de la technologie Vehicle-to-Grid, ils sont les seuls à pouvoir créer une centrale électrique virtuelle pour maintenir un approvisionnement en énergie. » - Helen Perry