Nissan avait de bonnes nouvelles à annoncer aujourd’hui concernant sa LEAF ; une baisse de prix substantielle pour 2022. Avec Chevrolet qui a fait de même avec la nouvelle génération sa Bolt EV, on ne peut pas dire que le geste était prévisible, mais il était sûrement souhaitable.

Voyons de quelle façon la firme japonaise a ajusté le PDSF (Prix de détail suggéré du fabricant) des quatre versions de son modèle.

D’entrée de jeu, la version LEAF SV, munie d’une plus petite batterie à 40 kWh, est désormais offerte au prix de 37 498 $, ce qui représente une baisse de 6800 $ par rapport à l’an dernier. Cette variante propose une autonomie de 240 km.

Ensuite, la déclinaison S Plus, équipée d’une pile de 62 kWh (363 km), s’affiche à 40 098 $. Encore là, une baisse importante comparativement à 2021 où le même modèle se vendait 46 898 $. Là aussi, la chute de prix est de 6800 $.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Nissan Nissan LEAF 2022, arrière

Suivent les propositions SV Plus et SL Plus, respectivement proposées à 43 098 $ et 46 098 $. Une fois de plus, 6800 $ sont retirés aux prix de l’année dernière, 49 898 $ et 52 898 $. Dans ces deux derniers cas, rappelons que l’autonomie est de 349 km.

Oui, c’est un peu en retrait de ce que propose la concurrence, mais ça demeure des chiffres très respectables en matière de capacité tout électrique. Aussi, avec les rabais gouvernementaux offerts, ça rend la chose de plus en plus intéressante sur le plan monétaire.