Nissan a confirmé que la populaire Nissan LEAF, qui en est à sa deuxième génération, disparaîtra d'ici 2025, pour laisser la place à un nouveau petit VUS dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Ce nouveau modèle entièrement électrique sera basé sur la plateforme CMF-EV de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

La nouvelle est venue du chef de la division européenne de Nissan, Guillaume Cartier, qui s'est entretenu avec le site Autocar.

La LEAF actuelle est la deuxième génération du modèle, et elle a fait ses débuts fin 2017 pour l'année-modèle 2018. On s'attend à ce qu'elle continue d'être offerte en grande partie inchangée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le nouveau VUS de Nissan en ou autour de 2025. Pour témoigner de la popularité durable du modèle, le constructeur prévoit d'en vendre 100 000 unités par an à partir de maintenant, malgré sa condamnation à mort.

À court terme, les consommateurs auront donc le choix entre la LEAF et le nouveau modèle électrique Ariya, plus grand, au sein de la gamme Nissan. Ce dernier est évidemment plus moderne et beaucoup plus à jour en termes de technologie, mais la LEAF est plus abordable que sera l’Ariya, ayant récemment bénéficié d'une baisse de prix substantielle (le PDSF est maintenant de 37 498 $ pour le modèle 2022) pour la garder compétitive avec sa principale rivale, la Chevrolet Bolt (PDSF de 38 198 $ pour 2022). La variante LEAF+ offre une autonomie de 363 km avec sa batterie de 62 kWh, contre 417 km pour la Bolt.

Cette autonomie médiocre est probablement l'une des raisons pour lesquelles Nissan choisit de remplacer la LEAF par un petit VUS plus moderne et plus à la mode. D'ici 2025, on peut dire que 363 km ne suffiront pas aux consommateurs, pour qui 400 km sont déjà de plus en plus considérés comme le plancher de ce que l'on attend d'un VÉ.

À titre de comparaison, le nouvel Ariya, qui devrait être lancé au début de l'année prochaine après quelques retards, peut offrir une autonomie de 482 km selon la configuration choisie.

Photo : Nissan Nissan Ariya

Introduite au Japon et aux États-Unis fin 2010, la Nissan LEAF offrait à l'origine une autonomie de 117 km, ce qui, à l'époque, était encore révolutionnaire. Elle a remporté de nombreux prix au cours de son existence et s'est avérée un choix populaire pour les consommateurs au Canada et dans le monde (les ventes mondiales ont atteint 500 000 unités à la fin de 2020). Plus tôt dans l'année, la LEAF a finalement perdu son titre de voiture électrique le plus vendu de tous les temps au monde au profit de la Model 3 de Tesla.

Nissan s'est fixé pour objectif de réaliser 80 % de ses ventes avec des véhicules entièrement électriques d'ici 2030 ; également, 40 % de ses ventes américaines devront être l’affaire de produits tout électriques. À plus court terme, elle prévoit d'électrifier l'ensemble de sa gamme de modèles (soit entièrement électriques, soit hybrides à énergie électrique) d'ici 2025.

