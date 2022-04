Nissan a présenté la LEAF 2023 mise à jour, le populaire modèle électrique recevant une mise à jour extérieure, quelques modifications intérieures et une gamme de modèles simplifiée pour la nouvelle année-modèle.

En termes d'apparence, la LEAF 2023 présente un faciès avant révisé, avec une calandre, une moulure de pare-chocs et des phares rafraîchis, dotés d'une nouvelle finition intérieure noire. L'insigne Nissan est désormais éclairé et a été mis à jour en fonction de la nouvelle identité visuelle de la marque.

De même, la forme des déflecteurs de pneus aux quatre coins, du sous diffuseur arrière et du diffuseur arrière a entièrement été modifiée pour améliorer l'aérodynamisme. La nouvelle LEAF est également équipée de série de nouvelles jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces à 5 branches.

À l'intérieur, les changements comprennent le nouvel écusson Nissan sur le volant et une nouvelle vidéo de démarrage sur l'écran du tableau de bord. Le tissu noir est de série sur les modèles SV et SV PLUS, avec des finitions noir brillant. La version SL PLUS est équipée d'une sellerie cuir.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Nissan Nissan LEAF 2023, trois quarts arrière

La gamme

La LEAF 2023 sera désormais disponible en trois niveaux de gamme : SV, SV PLUS et SL PLUS, ce qui signifie que la version S PLUS a disparu.

La LEAF SV est une fois de plus équipée d'une batterie lithium-ion de 40 kWh et d'un moteur électrique de 110 kW avec une puissance de 147 chevaux et un couple de 236 lb-pi, comme en 2022. Et comme l'an dernier, les LEAF SV PLUS et SL PLUS sont équipées d'une batterie lithium-ion de 62 kWh de plus grande capacité et d'un moteur électrique de 160 kW, portant la puissance à 214 chevaux et 250 lb-pi de couple.

Les estimations d'autonomie pour les trois modèles ne sont pas encore disponibles, mais seront annoncées à l'approche du lancement. Nissan indique qu'il faut s'attendre à une autonomie similaire à celle des modèles 2022, c'est-à-dire 240 km avec la plus petite batterie et 363 km avec la plus grande.

Le prix n'a pas été annoncé aujourd'hui ; comme pour l'autonomie, nous attendons cette information à l'approche de la date de lancement du modèle.

Rappelons que l'automne dernier, Nissan a confirmé que la LEAF disparaîtra d'ici 2025, date à laquelle elle laissera la place à un nouveau petit VUS conçu sur la plateforme CMF-EV de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Les changements qui seront apportés à partir de maintenant seront donc probablement de l'ordre de ce que nous voyons ici, c'est-à-dire mineurs.

Photo : Nissan Nissan LEAF 2023, intérieur