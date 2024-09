Il est souvent question de véhicules neufs dans nos pages, mais il ne faudrait pas oublier qu’environ une vente de véhicule sur deux en Amérique du Nord concerne un produit d’occasion.

Pour tout acheteur, une chose plus que tout autre importe lors du choix d’un modèle d’occasion : sa fiabilité. Oui, le prix est important, mais un modèle fiable, ça demeure au sommet des priorités.

Le magazine Consumer Reports s’est récemment intéressé à la chose en évaluant les marques et les modèles qui représentent les meilleurs achats sur le marché de l’occasion. Il n’y a pas trop de surprises au sommet, mais certaines marques présentes dans le palmarès vont peut-être vous étonner.

Pour réaliser ledit palmarès, la publication a interrogé ses membres afin de connaître le type de problème, et surtout la quantité d’ennuis qu’ils ont rencontré avec leur véhicule au cours des 12 derniers mois. Le groupe s’est concentré sur les propriétaires des modèles des années 2014 à 2019. En tout, plus de 150 000 véhicules ont servi à la cueillette d’informations, un échantillon qui permet d’obtenir des résultats solides.

Consumer Reports a calculé la moyenne des notes de fiabilité pour établir sa liste des meilleures marques.

Sans surprise, on a retrouvé Lexus et Toyota aux deux premières places. Et sans trop d’étonnement non plus, c’est Mazda qui s’est classée troisième, elle dont la fiabilité des produits est prouvée depuis des années.

Lexus NX 2014 | Photo : Lexus

Voici la liste des 10 marques les plus fiables concernant les années examinées. La note obtenue est sur une possibilité de 100 points.

- Lexus : 75

- Toyota : 72

- Mazda : 59

- Acura : 57

- Honda : 55

- Buick : 47

- BMW : 46

- Subaru : 46

- Nissan : 45

- Mercedes-Benz : 43

L’enquête s’est concentrée sur 20 domaines pouvant causer des problèmes potentiels, y compris des ennuis mineurs comme des garnitures intérieures cassées et des problèmes importants comme des remplacements de batteries avec des véhicules électriques, ou encore des réparations de moteur alors que la période de garantie est échue.

Pour expliquer la force des marques japonaises au sommet, Consumer Reports explique qu’historiquement, les constructeurs nippons ont l’habitude d’y aller de façon plus conservatrice lorsqu’il est question de changement, avec des organes mécaniques souvent bien éprouvés. Les compagnies qui ont tendance à introduire des systèmes plus nouveaux de façon régulière vivent souvent plus d’ennuis.

À ce titre, il sera intéressant de voir les résultats de cette étude dans quelques années, car même Toyota a vécu des problèmes avec ses véhicules plus récents, dotés de nouvelles mécaniques. Qu’on pense simplement aux quelque 100 000 moteurs que la compagnie va remplacer avec la camionnette Tundra et le Lexus GX.

L’étude vaut ce qu’elle vaut, mais disons que la présence des mêmes marques au sommet est un gage de qualité qui ne ment pas.