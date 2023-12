• Voici les marques les moins fiables, selon la dernière étude menée pas Consumer Reports.

Chaque année, le groupe Consumer Reports y va de son palmarès sur les marques les plus fiables et les moins fiables de l’industrie. L’organisme, entièrement indépendant, recueille des données provenant de propriétaires, en plus de mener ses propres tests.

En gros, Consumer Reports interroge ses membres sur les problèmes qu’ils ont rencontrés avec leurs véhicules au cours des 12 derniers mois. Au total, on a reçu des informations sur 330 000 véhicules des années-modèles 2000 à 2023, avec quelques détails sur certains modèles 2024 lancés tôt en 2023.

Vingt éléments sont étudiés, que ce soit des problèmes importants comme des ennuis de moteurs ou de transmission, mais aussi reliés aux batteries, à la recharge dans le cas de véhicules électriques, mais aussi à des problèmes de finition, des pépins technologiques, des bruits du système de freins, etc.

Chaque problème se voit attribuer un niveau de gravité différent. On crée alors une grille de fiabilité en tenant compte des 20 catégories. Cette dernière est combinée aux notes obtenues lors des essais réalisés par le groupe, ainsi qu’aux résultats d’enquêtes de satisfactions menés auprès des propriétaires.

Bref, l’étude est exhaustive. Ses résultats sont toujours intéressants.

Aujourd’hui nous jetons un coup d’œil sur la liste des marques les moins fiables, avec le pointage récolté sur une possibilité de 100 points. Amorçons notre palmarès avec la compagnie qui est à 10 échelons de la queue, afin de terminer avec la marque présentant le pire bilan pour 2023.

Dodge Durango SRT 2023 Photo : Dodge

10 — Dodge 42 points

Il n’est pas intéressant de se retrouver dans un palmarès concernant les 10 marques les moins fiables, mais tant qu’à y figurer, vaut mieux être le plus loin possible de la dernière place. C’est le cas de Dodge qui se pointe en tout au 21e rang parmi les marques évaluées.

Ça demeure très décevant, car la compagnie n’avait qu’une poignée de modèles au catalogue en 2023, des produits qui sont là depuis si longtemps qu’ils devraient être plus fiables.

En raison de la quantité plus faible de données recueillies, Consumer Reports donne le pointage d’un seul modèle, soit le Durango, à 49 points. On devine donc que les informations préliminaires concernant les autres véhicules font baisser la moyenne générale de la firme.

Ford F-150 Limited 2023 Photo : Ford

9 — Ford 40 points

Les déboires de Ford en matière de fiabilité font malheureusement un peu trop la manchette depuis quelques années. La marque a dominé la liste des rappels de l’industrie en 2022, pour vous donner une idée.

Néanmoins, deux véhicules se classent bien, soit la camionnette Maverick qui récolte 71 points en configuration régulière, 60 points en préparation hybride. Le VUS Edge, dont la fin de la production aura lieu en 2024, fait également bien avec 68 points ; une autre preuve que la longévité d’un produit se traduit par de meilleurs résultats en fait de fiabilité.

À l’inverse, c’est la version hybride du F-150 qui tire tout le monde vers le bas avec une très maigre récolte de 19 points. C’est l’un de sept véhicules de Ford qui a obtenu moins de 40 points.

Lincoln Aviator 2023 Photo : Lincoln

8 — Lincoln 38 points

Sans grande surprise, on retrouve la marque de luxe de Ford dans les mêmes environs avec un pointage peu reluisant. Aucun modèle ne s’impose. Le Corsair est le moins mauvais avec 45 points, alors que l’Aviator n’en récolte que 35.

On espère assurément des jours meilleurs chez Lincoln.

GMC Sierra Denali 2022 Photo : GMC

7 — GMC 36 points

La marque de camions de General Motors a de grandes ambitions, mais si elle veut les atteindre, elle devra éventuellement présenter de meilleurs résultats aux enquêtes de fiabilité. Le meilleur modèle de la marque demeure le Terrain avec 56 points. Encore une fois, on parle du plus vieux véhicule de la gamme. La camionnette Sierra ferme la marche avec 29 points.

Volvo XC-60 2022 Photo : D.Boshouwers

6 — Volvo 28 points

Avec un pointage sous les 30 points, il est clair que plusieurs choses devront s’améliorer chez Volvo pour que la compagnie espère une remontée au classement. Le pire, c’est qu’un de ses véhicules, la S60, s’en tire correctement avec un pointage de 60 points. Plusieurs autres font baisser la moyenne, dont la version hybride rechargeable du VUS XC60, qui n’a récolté que 21 points.

Jeep Grand Cherokee 2022 Photo : Jeep

5 — Jeep 26 points

On se déplace ensuite du côté de Jeep où l’on sait que la fiabilité n’est pas la force de l’entreprise. Le VUS compact Compass est celui qui se montre le plus fiable avec une note de 45 seulement. Le Grand Cherokee L est le dernier de classe, avec un résultat de 23 points.

Volkswagen Taos 2022 Photo : Volkswagen

4 — Volkswagen 26 points

Lorsqu’on ne récolte que 26 points, comme c’est aussi le cas pour Volkswagen, il est difficile de trouver des éléments positifs à travers la gamme. Lorsque le meilleur véhicule, le Tiguan, affiche un pointage de 34 points, ça n’indique rien de bon. Le Taos est celui qui montre le plus d’ennuis, lui qui n’a pu faire mieux que 18 points au classement.

Rivian R1T Photo : D.Rufiange

3 — Rivian 24 points

Vient ensuite Rivian, une compagnie naissante qui a besoin de faire une bonne impression sur le marché pour réussir. Il est clair qu’une position aussi reculée au palmarès de fiabilité de Consumer Reports n’est pas enviable, mais il faut se porter à la défense de l’entreprise qui est nouvelle et qui ne propose pour le moment que deux créations, la camionnette R1T et le VUS R1S. Ces véhicules ont obtenu des pointages de 22 et de 23 points, respectivement.

Mercedes Benz C-300 2022 Photo : D.Boshouwers

2 — Mercedes-Benz 23 points

Chez Mercedes-Benz, un examen de conscience s’impose, car avec autant de modèles sur le marché, un pointage collectif de 23 est une catastrophe. Cela signifie que peu d’entre eux font vraiment bien pour rehausser la moyenne collective. Dans les faits, c’est le VUS GLE qui se montre le plus fiable avec un faible résultat de 37 points. C’est la Classe C qui ferme la marque avec 19 points.

Chrysler Pacifica PHEV 2023 Photo : D.Boshouwers

1 — Chrysler 18 points

Enfin, chez Chrysler, on doit espérer que le virage électrique viendra redorer le blason de la marque, qui semble par moment à l’agonie. La fourgonnette Pacifica récolte 43 points, alors que la variante hybride du modèle n’a mérité que 14 points. La compagnie propose aussi la fourgonnette Grand Caravan. Puisque la moyenne de 43 et 14 n’est pas 18, on comprend que la marque a perdu des points ailleurs. Lorsque les données sont plus faibles, Consumer Reports ne partage pas nécessairement les informations.

Voilà qui complète ce palmarès. Notons qu’entre la 10e et la 21e place, on retrouve dans l’ordre les constructeurs suivants : Hyundai, Buick, Infiniti, Tesla, Ram, Cadillac, Nissan, Genesis, Audi et Chevrolet.

Les dix premières places étaient occupées, dans l’ordre, par Lexus, Toyota, Mini, Acura, Honda, Subaru, Mazda, Porsche, BMW et Kia.