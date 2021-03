Le fabricant Cooper a rappelé plus de 430 000 pneus fabriqués entre le 1er février 2018 et le 1er décembre 2019. Ces derniers ont été montés sur des camionnettes et des VUS.

La raison du rappel ? Les pneus peuvent présenter des renflements aux flancs, ce qui pourrait entraîner une défaillance.

La campagne touche certains pneus Discoverer, Evolution, Courser, Deegan, Adventurer, Hercules, Back Country, Multi-Mile, Wild Country et Big O, de différentes tailles.

À l’intérieur de documents publiés vendredi par les autorités américaines de réglementation de la sécurité, on apprend que la compagnie informe que les gonflements peuvent provoquer une séparation des parois latérales. Cela peut faire perdre rapidement de l’air aux pneus, ce qui augmente le risque de collision.

Cooper, basé à Findlay, en Ohio, a déclaré qu’il n’y a pas eu de décès, de blessures ou de dommages matériels causés par ce problème.

Les propriétaires seront avertis et les dépositaires remplaceront les pneus. Le rappel devrait commencer le 25 mars. Au moment d’écrire ces lignes, Cooper ne mentionnait pas si certains des pneus se trouvaient en sol canadien. La firme a cependant laissé un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler pour s’informer, soit le 1 (800) 854-6288.

