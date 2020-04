Le début de chaque mois dans l’industrie automobile rime avec les statistiques des chiffres de ventes du mois dernier. Nos boîtes de courriel se retrouvent rapidement inondées. On y jette toujours un regard rapide, mais rarement décide-t-on d’en faire une nouvelle.

On va faire une exception cette fois-ci, car ce qui vient de se produire en mars, c’est du jamais vu. Ce n’est pas une surprise, on s’entend, mais c’est inédit.

Maintenant, pour comparer des pommes avec des pommes, les chiffres que l’on vous transmet concernent les trois premiers mois de l’année en sol canadien. Pourquoi ? Parce que certains constructeurs ont cessé de publier leurs ventes mensuelles ; elles y vont seulement par trimestre. On vous lancera quelques chiffres mensuels ici et là. Il est important de comprendre que c’est le mois de mars qui s’est avéré catastrophique, la plupart des Canadiens étant confinés à leurs domiciles.

Allons-y.

Le groupe BMW enregistre une baisse de 30,3 % de ses ventes depuis le début de l’année. Ce pourcentage grimpe à 36,6 % chez Mini.

Pour Ford, le recul est de 13,6 % alors qu’il est de 18,7 % avec Lincoln.

Chez GM, le portrait se lit comme suit, par marque ; 12,8 % chez Buick, 24,9 % chez Cadillac, 17,3 % pour Chevrolet et 3,9 % chez GMC. Le bilan de l’entreprise a fondu de 12,8 %.

Pour Honda et Acura, l’heure n’est pas à la réjouissance non plus avec des reculs respectifs de 31,2 % et 32,8 %.

Genesis, Hyundai et Kia montrent des résultats négatifs de 17,8 %, 15 % et 15,2 %, dans l’ordre.

Chez Jaguar, on éponge une baisse de 24,8 %. C’est moins catastrophique chez Land Rover avec un repli de 11,1 %.

Mazda ? 18,7 % dans le rouge. C’est 22,2 % chez Mercedes-Benz, 24,5 % chez Mitsubishi.

Au sein du groupe Nissan, qui connaissait déjà des baisses depuis quelques mois, les chiffres sont effarants ; 50,3 % pour Infiniti et 36,4 % pour Nissan.

Chez Subaru, le pas en arrière est de 12,7 %. Il est de 13,1 % chez Lexus et de 18,6 % pour Toyota.

Audi a vu ses ventes fondre de 22,5 % alors que Porsche enregistre un repli de 41,1 %. Volkswagen et Volvo ferment la marche avec des reculs de 22,3 % et 29,1 %, respectivement.

De bonnes nouvelles à travers tout ça ? Oui, si on peut dire. Tesla a vu ses ventes augmenter de 10 %, le résultat d’un début d’année en force. Bentley est en hausse de 10 % (60 à 66 véhicules), Lamborghini de 4,1 % (147 à 153 modèles), McLaren de 10 % (90 à 99 unités) et Rolls-Royce de 10,5 % (57 à 63 véhicules).

La misère des riches n’a jamais été aussi apparente.

Si on regarde le mois de mars seulement, Infiniti est en retrait de 81,1 %, Nissan de 64,4 %. Hyundai et Kia, deux marques qui ont le vent dans les voiles, ont vu leurs résultats fondre de 44 % et de 43 %, respectivement, en mars seulement.

Et les chiffres seront pires en avril, assurément. Certains analystes prévoient un recul global de 80 % pour l’industrie.

Vraiment, cette dernière aura besoin d’aide pour se relever de cette pandémie. Plusieurs qui avaient prévu changer leurs véhicules en cours d’année se verront forcés de repousser leur achat.

Le moment est historique, tragique, mais l’industrie va se relever ; l’optimisme est la clef ici.