Le groupe Volkswagen redémarre sa production de voitures neuves en Allemagne. L’usine de Zwickau est la première consacrée à l’assemblage à reprendre ses activités. Simple hasard ou symbole d’un monde après la COVID-19, c’est la voiture électrique ID.3 qui sera produite là-bas.

Lors d’un communiqué envoyé aux médias, Thomas Ulbrich, membre du conseil d’administration de Volkswagen, a déclaré que « l’ID.3 est l’un des principaux projets de véhicules pour Volkswagen ». Voilà pourquoi tout redémarre avec ce modèle.

Cependant, d’autres véhicules verront leur production reprendre rapidement. Par exemple, l’usine ajoutera la production de la variante familiale de la Golf à partir de la semaine prochaine. Elle fonctionnera à une capacité réduite, produisant 50 voitures par jour, soit le tiers de ce qu’elle assemble généralement sur une base quotidienne. Rappelons que cette installation de Volkswagen est à l’arrêt depuis la mi-mars.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Volkswagen Production automobile dans une usine Volkswagen en Allemagne

Parmi les protocoles de sécurité sanitaire mis en place, les travailleurs devront porter des protecteurs pour la bouche et le nez lorsqu’ils se trouvent à moins de 1,5 mètre les uns des autres. Ils seront également tenus de prendre leur température tous les jours avant de commencer à travailler. Volkswagen a également augmenté ses effectifs pour le nettoyage et modifié la cadence des changements d’équipes pour créer une plus grande séparation entre les employés. Bernd Osterloh, qui représente les travailleurs de l’usine en tant que président du comité d’entreprise, a déclaré « qu’avec une centaine de mesures mises en place, nous maintenons le risque d’infection aussi bas que possible ».

Volkswagen a déjà relancé les activités dans 32 de ses 33 usines en Chine. L’entreprise a déclaré qu’elle prévoyait de remettre en service d’autres usines d’assemblage à partir de la semaine du 27 avril, y compris des usines au Portugal, en Espagne et en Russie. Volkswagen affirme avoir partagé avec ses fournisseurs ses protocoles de sécurité des travailleurs.

Le constructeur automobile a annoncé que son usine américaine de Chattanooga, dans le Tennessee, reprendra ses activités le 3 mai, toujours à un rythme réduit. Celle-ci a suspendu ses activités le 21 mars dernier.