Coupe Nissan Sentra : un premier succès aux États-Unis

Lakeville, Connecticut — C’est en 2015 qu’a été lancée la Coupe Nissan Sentra, qui portait alors le nom de Coupe Nissan Micra. On se souviendra que c’est grâce à cette sous-compacte, introduite au Canada à ce moment par le constructeur japonais, que cette série est devenue possible à l’époque.

Jusqu’à cette année, on a toujours parlé d’une série canadienne. Ça ne pouvait être autrement avec la Micra, puisqu’elle n’était pas vendue chez nos voisins du Sud.

Cependant, lorsqu’elle a été laissée de côté et qu’on s’est tournée vers la Sentra pour la suite des choses, ça devenait possible, car cette voiture est vendue au sud du 49e parallèle. La Coupe Nissan Sentra est désormais une série nord-américaine.

Les Nissan Sentra, sur le circuit de Lime Rock, au Connecticut | Photo : D.Rufiange

Un saut au Connecticut

La chose s’est produite cette année, plus particulièrement lors de la fin de semaine du 19 au 21 juillet dernier. Le cirque de la Coupe Nissan Sentra s’est déplacé du côté de Lakeville, au Connecticut, pour y tenir 2 des 12 épreuves prévues au championnat de la saison 2024.

Ces dernières ont été disputées sur le mythique circuit de Lime Rock Park.

Les premiers pas en 2019

Pour son promoteur, Jacques Deshaies, les premières discussions ont eu lieu en 2019, avant la pandémie. Cette dernière a bien sûr changé les plans de tout le monde, mais en 2022, alors que la planète retrouvait une certaine forme de normalité, la chose est revenue sur le tapis.

« C’est un peu comme un rêve de venir courir aux États-Unis et de faire grandir la série, la faire connaître aussi. C’était évidemment impensable avec la Micra, mais avec la Sentra, ça a du sens. Nous sommes évidemment très heureux d’être ici et nous voulons revenir. Nous avons eu droit à un accueil incroyable des gens ici ; on sent qu’ils sont contents de nous recevoir et ça fait chaud au cœur. » - Jacques Deshaies

Mathieu Miron au volant de sa Nissan Sentra, et un poursuivant | Photo : D.Rufiange

La série souhaite renouveler l’expérience en 2025, mais elle aimerait aussi ajouter une autre épreuve en sol américain. Nous verrons bien si le projet aboutira, mais on sent un réel engouement de toute part.

Quelques spectateurs avec qui nous avons pu nous entretenir lors des épreuves ont bien aimé voir des voitures « différentes » en piste, eux qui sont habitués à des bolides à gros moteurs V8 mener un vacarme autour du circuit. « On sent qu’on pourrait conduire cette voiture », nous a confié un des spectateurs.

Une série accessible

Ce qui rend la série accessible pour les pilotes, c’est le coût d’acquisition d’une Sentra prête à prendre la piste. Avec les frais, on parle d’un prix de moins de 50 000 $. Jacques Deshaies nous confiait qu’il a senti de l’intérêt de la part de coureurs américains, ébahis par le faible coût d’acquisition d’un modèle pour eux (en tenant compte du taux de change). L’un lui racontait qu’il aurait à débourser plus de 100 000 $ américains pour une voiture de course Mazda MX-5, ce qui est quasiment trois fois le prix d’une Nissan Sentra prête pour la piste.

Conséquemment, il ne faudrait pas s’étonner de retrouver un ou deux pilotes américains lors de futures épreuves de la série.

Les Nissan Sentra sur le circuit de Lime Rock | Photo : Nissan

Encore une année et demie

La Coupe Nissan Sentra en est à sa dixième campagne, et une autre année et demie est prévue à l’horaire. Ce qui va bien sûr déterminer la suite des choses, c’est de savoir s’il y aura une prochaine génération de Nissan Sentra.

Selon ce qu’on entend à travers les branches, et selon nos espions, certains auraient vu à quoi ressemble le modèle de prochaine génération, mais restons prudents ; les plans changent rapidement dans le milieu automobile.

Et une autre question demeure ; si une éventuelle prochaine génération n’est proposée qu’avec une boîte automatique, alors là, c’en sera fait. Présentement, la Sentra est offerte au Canada avec une boîte manuelle, mais pas du côté américain.

Bien sûr, le promoteur et le constructeur pourraient se tourner avec un autre véhicule, mais lequel ? La sportive Z serait intéressante, mais les coûts d’acquisition ne seraient plus les mêmes. Or, la Coupe Nissan Sentra est une série de développement. Elle permet à des pilotes d’accéder au sport automobile sans que l’exercice soit trop ruineux. C’est aussi l’endroit rêvé pour faire ses classes.

Il y a un esprit à préserver ici.

Le circuit Lime Rock, au Connecticut | Photo : Nissan

Les courses au Lime Rock Park

Ce sont les épreuves 5 et 6 de la saison qui ont été tenues au Lime Rock Park. Ce circuit ne fait que 2,4 kilomètres et il est construit autour d’une colline, ce qui fait que les spectateurs peuvent se déplacer tout autour pour assister aux courses, tout en observant le travail des pilotes sur différentes portions du tracé.

Et il y avait du monde lors de notre passage. En plus de la Coupe Nissan Sentra se déroulait le Lime Rock Speed Tour, le plus important événement annuel qu’accueille le circuit. Plusieurs légendes du sport automobile y étaient afin de reprendre du service. La défunte Série IROC était aussi représentée, alors qu’elle profite d’une relance, chapeautée par un ancien chef d’équipe bien connu en NASCAR, Ray Evernham. D’ailleurs, plusieurs pilotes NASCAR ayant vécu la gloire dans les années 1990 étaient de la fête, dont Mark Martin et Bobby Labonte.

Quant à la Coupe Nissan Sentra, les deux épreuves ont été remportées par Mathieu Miron, qui en était à ses deux premiers triomphes dans la série. Lors de la première course, il a su résister à un assaut constant de ses poursuivants, ne bronchant jamais. Lors de la deuxième, après avoir perdu la position de commandes lors des premiers tours, sur une piste détrempée, il a su reprendre la tête pour ne plus jamais regarder en arrière.

Mathieu Miron a remporté les deux courses de la série ce weekend, au Connecticut | Photo : Nissan

Le mot de la fin

Bref, un week-end couronné de succès pour tous les artisans de la série, ainsi que pour Nissan qui continue de profiter de différentes retombées associées à sa participation au sein à l’aventure.

Le prochain rendez-vous de la Coupe Nissan Sentra aura lieu lors du deuxième week-end du mois d’août, au Grand-Prix de Trois-Rivières.