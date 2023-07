• Un autre décès lié aux coussins Takata a été signalé, cette fois en lien avec un Dodge Ram 2003.

Ce n’est pas la première fois qu’on vous parle des problèmes avec les coussins gonflables Takata et malheureusement, ce n’est probablement pas la dernière. Les rappels qui ont été lancés en raison du défaut que présentent ces derniers sont nombreux, et, oui, les risques que représentent ces coussins gonflables toujours en place dans des véhicules vieillissants demeurent.

Un autre décès a récemment a été attribuée à un de ces coussins. Cette fois, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, impute la responsabilité à un modèle Dodge Ram 2003, d’où l’avis lancé par le constructeur de cesser de conduire les versions de cette année si les coussins gonflables n’ont pas été changés.

Plus précisément, ce sont les unités du côté passager des modèles Ram 1500, 2500 et 3500 de l’année 2003 qui sont visées. Et concernant le problème que peuvent présenter ces coussins, rappelons que leurs gonfleurs peuvent se rompre lorsqu’ils sont déployés, envoyant des éclats métalliques dangereux dans l’habitacle. Et plus le véhicule est vieux, plus les coussins risquent d’être défectueux. C’est d’autant plus le cas lorsque le climat est chaud et humide.

Voilà pourquoi il est important d’agir et d’avertir tout propriétaire d’un modèle toujours équipé d’un Takata.

Le premier rappel pour les coussins de ce modèle Ram a eu lieu en 2013 et à ce moment, 385 686 unités avaient été rappelées. Du nombre, la NHTSA estime que 84 000 pourraient encore être équipés des coussins d’origine du côté passager.

Toujours selon l’organisme, le récent décès lié au coussin est le premier à être signalé avec un Dodge Ram 2003. En tout, le nombre de personnes tuées par les coussins est d’au moins 35 à travers le monde. Il est de 26 maintenant, aux États-Unis.

En mai 2023, BMW a émis des avertissements pour sa Série 3 des années 2000 à 2006, pour son X5 des millésimes 2000 à 2004, ainsi que de sa Série 5 des années 2000 à 2003, le tout pour environ 90 000 véhicules. Plusieurs modèles de Honda et d’Acura de la période 2001 à 2003 ont reçu un avertissement en février 2003, et Stellantis a fait de même pour 276 000 Dodge et Chrysler des 2005 à 2010.

La NHTSA tient à jour une liste complète des constructeurs et des véhicules concernés par les rappels de coussins gonflables Takata. Les propriétaires de véhicules plus âgés peuvent vérifier si leur véhicules en est équipé en entrant le numéro de série sur la page du site web de la NHTSA.