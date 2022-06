Voici la nouvelle DeLorean Alpha 5

Photo : DeLorean DeLorean Alpha 5, profil

Ça fait des mois qu’on en parle et on y arrive ; le dévoilement officiel de la DeLorean moderne aura lieu demain. En prévision de l’événement, les photos du modèle ont été partagées, montrant quelle allure allait prendre la DeLorean du futur.

Le style est spectaculaire, il faut l’avouer, mais pour ce qui est de l’hommage au passé, on repassera. L’Alpha 5 (ou doit-on parler de l’Alpha V) porte quelques éléments qui servent de clin d’œil à la voiture d’origine, mais pour le reste, on parle d’un modèle qui est prêt à se projeter vers l’avenir et non inviter ses occupants à un voyage vers le passé.

Et quels sont ces éléments ? Il y a bien sûr ces portes-papillon, la signature principale de la première DeLorean. On reconnaît aussi les persiennes à la lunette arrière, un style très propre à la fin des années 70 et au début des années 80. La géométrie des feux, elle aussi, peut servir de clin d’œil au passé, mais ça se limite essentiellement à cela.

DeLorean Alpha 5, de haut

Fait amusant, la compagnie a dévoilé les chiffres d’accélération du modèle, cette fois en faisant référence au passé et plus particulièrement aux films qui l’ont rendu célèbre. Ainsi, cette DeLorean tout électrique sera capable d’effacer le 0 à 88 mi/h (la vitesse qui permettait à la machine du Doc Brown de changer d’époque) en 4,4 secondes. Pour nous, ça signifie une vitesse de 142 km/h. On parle donc d’un temps de moins de 4 secondes pour le 0-100 km/h.

Les différences sont plus nombreuses, en fait, à commencer par le fait que le modèle peut recevoir quatre personnes. Puis, il y a ce groupe motopropulseur qui ne nécessitera pas de carburant ; que de l’énergie électrique.

À bord, c’est hyper moderne avec des écrans, mais rien de trop massif à la console centrale. Pour ce qui est de l’autonomie, la compagnie parle de 483 km, mais il faudra voir sur quel cycle le tout aura été calculé. La capacité de la pile est de 100 kWh, celle de la recharge 150 kW.

Photo : DeLorean DeLorean Alpha 5, intérieur

La voiture sera dévoilée plus en détail demain, ce qui nous permettra de revenir avec plus d’informations. Puis, à la fin du mois d’août, lors de la semaine automobile de Monterey, en Californie, elle va faire sa première apparition publique.

La nouvelle compagnie DeLorean semble sérieuse et souhaite proposer d’autres modèles, notamment des véhicules utilitaires électriques. Elle est consciente que ça va lui prendre plus qu’une voiture pour se tailler une place sur le marché.

Une autre histoire que nous allons suivre de très près.

Photo : DeLorean DeLorean Alpha 5, avant