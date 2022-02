La DeLorean va renaître de ses cendres à Pebble Beach

Son nom appartient peut-être au passé, mais c’est vers le futur que va se tourner la nouvelle DeLorean qui sera présentée vers la fin de l’été dans le cadre des activités entourant la semaine automobile de Monterrey, si vous préférez au Concours d’Élégance de Pebble Beach.

Le modèle d’origine, bien sûr, s’est fait connaître grâce à la trilogie de films Retour vers le futur (Back to the Future). La DeLorean a beau n’avoir été commercialisée que sur une période de trois ans (1981-1983), elle est devenue immortelle en faisant rêver un peu tout le monde en devenant une vedette de cinéma.

Son style avant-gardiste pour l’époque, ses panneaux en acier inoxydable et ses portes-papillon avaient tout pour faire tourner les têtes.

Ce qui est fascinant et qui demeure un fait méconnu, c’est que lorsque l’entreprise a été contrainte de fermer ses portes, un stock impressionnant de pièces a été laissé derrière. Suffisamment pour assembler des centaines de modèles. En 1995, une nouvelle compagnie nommée DeLorean est née, mettant du coup la main sur le lot de pièces. En récupérant aussi des modèles et des composantes à gauche et à droite, on a été en mesure d’offrir le service aux propriétaires de modèles et à ceux souhaitant remettre à niveaux des unités.

Photo : Wikipedia Commons La Delorean DMC 1981

En 2015, on annonçait même la production d'un modèle hommage, mais le projet ne s’est pas encore réalisé, retardé en raison d’une kyrielle de facteurs, souvent administratifs et législatifs. Cependant, c’est vers l’avenir que va se tourner l’entreprise maintenant basée au Texas avec la présentation d’un modèle tout électrique en août prochain.

L’œuvre que DeLorean va présenter lors du Concours sera un avant-goût du véhicule de production à faible volume qui suivra. La nouvelle DeLorean sera alimentée par un groupe motopropulseur électrique, mais les dirigeants demeurent pour l’instant muets sur les détails techniques. Toutefois, le directeur général de l’entreprise, Joost de Vries, qui a précédemment occupé des postes au sein de Volvo et de Tesla, a déclaré au magazine Car and Driver que la nouvelle DeLorean offrirait environ 500 kilomètres d’autonomie.

La compagnie l’a laissé entendre, l’animation du modèle sera possible grâce au groupe motopropulseur d’un fournisseur ; DeLorean n’a pas les moyens de tout développer.

Le produit final sera inspiré de l’original, mais empruntera aussi un style moderne. On a en fait tenté d’imaginer à quoi aurait ressemblé la voiture si sa production n’avait pas cessé au cours des 40 dernières années.

Du reste, il faudra voir ce qui nous sera présenté, puis à quoi ressemblera la suite des choses pour cette entreprise. On croira au futur de la nouvelle DeLorean lorsque les premiers exemplaires seront livrés à leurs nouveaux propriétaires. Il est permis de rêver, toutefois.