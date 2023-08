Acura présentera son premier modèle tout électrique, le ZDX 2024, le 17 août prochain dans le cadre du Concours d’Élégance de Pebble Beach. Ce dernier se déroule à l’intérieur d’une semaine de festivités automobiles connue sous le nom du Monterey Car Week.

Le ZDX 2024 sera mis en vente au début de la prochaine année et deux versions vont figurer au catalogue ; une livrée de base, ainsi qu’une variante Type S.

Design de l'Acura ZDX 2024 Photo : Acura

Le ZDX est le cousin du Honda Prologue qui est aussi attendu pour 2024. Ces véhicules ont été développés conjointement avec General Motors (GM) et reposent sur la plateforme électrique du géant américain, la fameuse structure Ultium. On peut s’attendre à un peu plus d’équipement de série avec le ZDX, considérant son positionnement à l’intérieur de la hiérarchie du constructeur japonais.

Le ZDX serait aussi le premier véhicule de l’entreprise à profiter de l’intégration de Google. Une chaîne audio Bang & Olufsen serait aussi de la partie, une autre première pour la compagnie.

Puisque le modèle sera dévoilé dans deux semaines, on comprend qu’Acura n’avait pas grand-chose à communiquer concernant ce dernier. On a toutefois eu droit à une photo montrant le faciès, ce qui nous permet de voir la signature des phares, une bande lumineuse au bas de la calandre, ainsi que le fait que la signature Acura est bien reconnaissable avec ce premier produit tout électrique.

On note aussi une ressemblance avec le concept Acura Precision EV qui avait été dévoilé en août 2022, également à Pebble Beach. Évidemment, les lignes ont été adoucies pour cette version de production.

« L’engagement indéfectible d’Acura à tenir la promesse de la devise Precision Crafted Performance se poursuivra dans l’avenir électrifié, illustré par les modèles Type S qui placent l’expérience du conducteur au premier plan. En tant que VUS le plus puissant et le plus rapide de l’histoire de la marque, le ZDX Type S tiendra cette promesse et livrera une expérience de conduite exaltante dans le marché des véhicules électriques ».



– Emile Korkor, vice-président adjoint des ventes nationales d’Acura

On peut donc s’attendre à ce que le ZDX emprunte ses organes au Cadillac Lyriq, avec une configuration à un moteur et à propulsion pour une puissance de 340 chevaux, ainsi qu’une approche à deux moteurs, à traction intégrale, cette fois avec 500 forces à la disposition du conducteur.

Pour le reste, nous allons bien voir ce qui nous sera dévoilé le 17 août prochain.