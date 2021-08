Un documentaire sur la fabrication de la Porsche 911

Que vous ayez envie d’un petit instant devant le téléviseur ce soir ou que votre journée se passe à l’intérieur en raison de la canicule (ou d’une tout autre raison selon le moment où vous lirez ce texte), un documentaire d’une heure sur le procédé de fabrication de la Porsche 911 vient d’être publié par le journal allemand Welt.

Et la vidéo en question a le mérite d’être intéressante. On a l’occasion de voir de très près comment la Porsche 911 prend vie et surtout, de faire une incursion à l’intérieur de l’usine où elle est produite. S’il est possible de visiter cette dernière, on n’a généralement jamais le droit de prendre des photos des installations. Là, tout (enfin presque) nous est partagé.

Le documentaire explique comment la génération actuelle de la 911 est construite du début à la fin. Le journal a obtenu l’autorisation de filmer presque toutes les étapes du processus à l’intérieur du plan qui a fait naître toutes les 911 depuis la sortie du modèle original en 1963, pour l’année 1964 bien sûr. De précieux renseignements sur l’histoire de la voiture et les coulisses du travail menant à sa création sont même fournis par des employés et des dirigeants.

Et c’est bien fait. Les informations sont présentées de façon claire et sur un ton intéressant. Vous allez même apprendre pourquoi la 911 n’a pu adopter le nom qui lui était initialement prévu (écoutez la vidéo) et également découvrir le département de restauration qui redonne vie aux perles du passé. Vous pourrez, en prime, profiter d’une incursion à l’intérieur du studio de conception où est née la 911 actuelle.

Les 718 Boxster et le 718 Cayman, qui sont assemblées sur la même chaîne de montage que la 911, ont aussi droit à un petit clin d’œil dans le documentaire.