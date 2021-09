On dit souvent que les produits des constructeurs allemands sont moins fiables, mais il y a une exception à cette règle. Généralement, les créations proposées par Porsche le sont davantage. Cependant, la firme de Stuttgart n’est pas à l’abri d’imperfections non plus, comme le prouve sa plus récente initiative.

Celle-ci concerne environ 5000 unités de la Boxster, plus précisément des modèles 2013 à 2015 qui ont été assemblés entre 2012 et 2015. Concrètement, la compagnie a lancé un rappel volontaire qui s’applique à quelque 5000 exemplaires des Boxster Cayman. Les voitures qui sont touchées par la campagne peuvent présenter un problème potentiellement dangereux pour les conducteurs. Transports Canada résume celui-ci dans ces termes : « les supports latéraux du porte-essieu arrière peuvent se fissurer et finir par se briser. Si les deux supports se brisent pendant la conduite, il peut y avoir une perte soudaine de maîtrise du véhicule. »

Le rappel s’applique à 4934 modèles vendus aux États-Unis, 442 écoulés en sol canadien. Il concerne les modèles Boxster, Boxster S, Boxster GTS, Cayman, Cayman S et Cayman GTS. Tous les modèles ne sont pas représentés de manière égale ; par exemple, les Boxster et Boxster S concernés ont été fabriqués entre septembre 2012 et juillet 2014, tandis que les versions GTS visées ont été assemblées de mai à juillet 2014.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Porsche a remarqué le problème en mars 2020 et a immédiatement commencé à tester la pièce. En tout, 10 des 153 sections latérales vérifiées se sont avérées défectueuses ; elles ont développé des fissures qui pourraient devenir des fractures susceptibles de faire perdre le contrôle au conducteur.

Porsche remplacera gratuitement les sections latérales du support d’essieu arrière de toutes les voitures concernées, que des fissures soient apparues ou non. La compagnie doit aviser les propriétaires par la poste à compter de novembre et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour le remplacement des supports latéraux du porte-essieu arrière.