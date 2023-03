• Dodge présente une nouvelle version du son électronique de son concept Charger Daytona.

• Le système Fratzonic offre une première sonorité qui ressemble un peu à celle d’un moteur à combustion.

• Le concept Charger Daytona est appelé à remplacer la Dodge Charger et la Dodge Challenger qui en sont à leur dernière année en 2023.

S’il y a une marque à travers l’industrie qui a carburé à l’émotion au cours des dernières décennies, et plus particulièrement depuis 15 ans, c’est bien Dodge. Or, avec l’électrification qui devient une réalité, la compagnie se trouve menacée de perdre son identité.

Elle n’a pas l’intention de baisser les bras. Le défi demeure entier, toutefois. Et un des éléments qui est essentiel à l’émotion livrée par un véhicule Dodge, c’est le son de sa mécanique. Avec un moteur électrique, il faut s’en remettre à l’électronique pour cela. Jusqu’ici, rien de convaincant n’a été proposé.

Il y a six mois, lorsque la compagnie a présenté son concept Charger Daytona Banshee, un modèle qui est appelé à remplacer la berline Charger et le coupé Challenger, qui en sont à leur dernière année, on nous a fait entendre à quoi pourrait ressembler l’échappement électronique d’un futur modèle Dodge.

Bien franchement, le son produit par le système Fratzonic n’était rien d’intéressant.

La compagnie semble avoir entendu les critiques, car elle vient de présenter une version mise à jour de la sonorité qu’elle souhaite donner au nouveau modèle électrique. Le tout a été montré dans un garage au dernier Salon de l’auto de Chicago. Comme on peut l’entendre dans la vidéo, c’est beaucoup plus intéressant.

Photo : YouTube (InterUnetAutomotive) Dodge Charger Daytona - Ajustement

Ça ne reproduit pas le son que l’on connaît, mais ça s’en approche. Les vibrations ajoutent du réalisme.

Rappelons que le système d’échappement Fratzonic n’est pas seulement composé de haut-parleurs externes. Il prend plutôt la forme d’un orgue à tuyaux utilisant l’air à travers des chambres accordées pour produire du bruit. Le son final est le résultat d’informations combinées reçues comme la position de l’accélérateur et la vitesse. Il est également puissant, avec un volume pouvant atteindre 126 décibels, comme l’échappement d’un modèle équipé d’un moteur Hellcat.

Puisque la version de production de ce concept n’a pas encore été dévoilée et que le modèle est attendu pour 2024, on peut imaginer que d’autres améliorations seront apportées.

Ce qu’on peut entendre est encourageant. D’ailleurs, des marques comme Lamborghini et Ferrari souhaitent trouver des solutions probantes. On finira bien par trouver la bonne formule…