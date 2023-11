Près de 900 chevaux pour la Dodge Charger électrique ?

Avec la fin des muscle car à essence chez Dodge, l’avenir de la performance chez cette marque du groupe Stellantis passe par l’électricité.

On sait que la division va nous proposer un muscle car électrique en 2024 et pour la première fois, une donnée concernant la puissance du modèle a été avancée. C’est en fait le site The Drive qui fait état de la rumeur. Selon eux, la version la plus performante du modèle attendu (probablement nommé Charger Daytona SRT ; le concept circule depuis une année) va proposer pas moins de 880 chevaux.

Le concept Dodge Charger Daytona SRT Photo : Dodge

La chose n’a pas été confirmée par le constructeur, mais si l’on se fie à tout ce qu’on entend depuis la présentation du modèle sous forme de concept, tout cela se tient. Rappelons-nous que Dodge avait confié que la version électrique disposerait d’une puissance égale ou supérieure à celle offerte par les moteurs Hellcat. Or, puisque certaines versions de ce dernier en proposaient plus de 800, il n’est donc pas surprenant qu’on en retrouve autant avec le successeur électrique.

Toujours selon les informations qui circulent, la puissance sera exploitée par au moins deux moteurs, voire trois. La Charger Daytona SRT Concept a été présentée avec une configuration à traction intégrale et il n’y a aucune raison de penser que les versions de production seront préparées autrement.

Le Dodge Charger Daytona SRT, avant Photo : Dodge

Toujours selon ce qu’affirme le site The Drive, une version de base offrant autour de 400 chevaux serait également au catalogue. C’est un peu moins que ce qui avait été annoncé par Dodge au Salon SEMA de 2022, soit 455 chevaux. Il y a aussi des contractions concernant l’architecture du modèle (400 volts ou 800 volts), selon les versions. Même le nombre de variantes est passé de trois à six et de six à trois, au fil des rumeurs.

Et n’oublions pas les informations qui circulent concernant une version à essence. Dodge a déjà déclaré que la prochaine génération du modèle serait tout électrique, mais certains affirment qu’un plan existe pour proposer le moteur 6-cylindres Hurricane avec la nouvelle voiture.

La seule chose qui semble claire et évidente, c’est que la Charger va toujours proposer une orgie de puissance et qu’elle s’établira comme une des références en la matière.