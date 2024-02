Dodge va dévoiler la Charger 2025 le 5 mars prochain

Récemment, on dévoilait quelques nouvelles images de la Dodge Charger 2025, un modèle que l’on attend depuis longtemps, car on en parle depuis longtemps. On sait enfin à quel moment la compagnie va nous montrer le modèle de production, soit le 5 mars prochain.

En fait, Dodge parle de ce véhicule depuis qu’elle nous a annoncé qu’elle mettrait fin à la production de la berline Charger et du coupé Challenger, au profit d’une solution tout électrique.

C’est alors qu’on a commencé à voir apparaître le concept Charger Daytona un peu partout dans les salons automobiles. C’était en 2022.

Au départ, la nouvelle Charger devait faire ses débuts comme modèle 2024, mais comme on peut maintenant le constater, le véhicule va nous arriver cette année, mais comme millésime 2025.

Dodge Charger 2025 noir Photo : Dodge

Ce véhicule représente l’avenir de la marque, a déclaré Matt McAlear, premier vice-président des ventes et du marketing des marques Dodge et SRT, lors d’un discours à Las Vegas.

« Il s’agit de la prochaine génération de muscle », a-t-il expliqué. « Nous ne recherchons pas le coefficient de traînée le plus efficace ni la meilleure cote de consommation. Nous voulons cependant définir un nouveau standard. »

On sait que le modèle sera proposé avec un moteur 6-cylindres, mais la version de performance sera tout électrique. On attend une variante à près de 600 chevaux.

Et le modèle promet d’être bruyant, comme une version à essence, grâce à un son électronique de 126 décibels qui sera transmis à travers un amplificateur, entre autres. Dodge parle de l’échappement Fratzonic.

Au lancement, on devrait trouver une voiture offrant trois niveaux de performance, mais à terme, ce serait six variantes offrant des capacités différentes qui seraient au menu.

Bien sûr, nous allons en apprendre beaucoup plus, du moins l’espérons-nous, le 5 mars prochain.

Et rien ne devrait être étonnant. Esthétiquement, mis à part les jantes, les rétroviseurs et quelques détails ici et là, le modèle de production devrait être identique à ce qu’on a vu récemment.