Clignez des yeux et vous manquerez une autre annonce qui fera tourner les têtes dans le monde du secteur automobile. Le géant de l'automobile Stellantis a confirmé aujourd'hui qu'il travaillait sur un muscle car Dodge et une camionnette Ram 1500 entièrement électriques. Les deux modèles sont déjà en cours de développement et devraient être prêts en 2024.

On ne peut parler de surprise dans le cas de ces annonces, mais elles entrent tout de même dans la catégorie "Qui aurait pu l'imaginer il y a dix ans ?

Dodge

Tim Kuniskis, directeur général de la marque Dodge, a expliqué que, le célèbre moteur V8 Hemi approchant les limites de son potentiel, les moteurs électriques représentent la solution pour rendre les muscle cars encore plus performants et rapides. Le dirigeant a ajouté que, par le passé, chaque amélioration des performances des modèles Challenger et Charger de Dodge s'est traduite par une augmentation de la part de marché.

La nécessité pour le constructeur automobile de se conformer à des normes d'émissions de plus en plus strictes et, à terme, de respecter l'interdiction pure et simple de la vente de véhicules à moteur à essence dans de nombreuses juridictions, n'est probablement pas étrangère à cette décision. Mais la volonté d'améliorer les performances est clairement le discours que Dodge tient pour expliquer le passage prochain aux muscle cars à moteur électrique.

Selon Dodge, le futur modèle sera un véhicule de style coupé, et la courte vidéo qu’a publié le manufacturier laisse entendre que la traction intégrale fera partie du concept. Le logo Dodge triangulaire rétro des années 1960 a également été évoqué. L'objectif est que le modèle offre une autonomie d'environ 500 miles, soit un peu plus de 800 km, ce qui serait remarquable et constituerait un énorme argument de vente.

On ne sait pas encore si la nouvelle voiture électrique remplacera la Charger ou la Challenger, ou les deux, ou si elle sera un tout nouveau modèle ajouté à la gamme Dodge.

Photo : Stellantis Logo du futur muscle car Dodge ?

Photo : Ram Image du futur camion Ram électrique

Ram

Dans le segment lucratif des camionnettes, Stellantis se lance également dans la course au tout-électrique. Encore une fois, on ne parle pas d’une annonce surprise, mais maintenant c'est confirmé et la date de lancement de 2024 a été fixée comme un marqueur.

Selon Mike Koval, directeur général de Ram, le futur modèle 1500 électrique sera le leader de sa catégorie qui, en 2024, comprendra des véhicules comme le Ford F-150 Lightning, le GMC Hummer, le Rivian R1T, le Silverado électrique de

Chevrolet et probablement d'autres. Comme dans le cas de Dodge, Koval dit qu'il faut s'attendre à une autonomie de près de 800 km pour le 1500 électrique. Tous les véhicules portant l'insigne Ram seront électrifiés d'une manière ou d'une autre d'ici 2025. Le chef du design, Ralph Gilles, a mentionné que huit nouveaux modèles Ram sont prévus, et que l'un d'entre eux sera un pick-up de taille moyenne.

Stellantis a également confirmé que nous pouvons nous attendre à des versions hybrides 4xe dans toute la gamme de Jeep dans les années à venir.

Stellantis prévoit de créer quatre plateformes différentes dédiées aux modèles électriques et qui seront utilisées par ses 14 marques. Les voitures à performance de Dodge seront construites sur la plateforme STLA Large, tandis que les camions de Ram utiliseront la plateforme STLA. Le PDG du groupe, Carlos Tavares, a déclaré que 98 % des modèles de ses 14 marques en Europe et en Amérique du Nord seront électrifiés d'ici 2025. Et d'ici 2030, au moins 40 % des véhicules vendus en Amérique du Nord - et 70 % en Europe - seront entièrement électriques.