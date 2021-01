Dodge annonce un nouveau véhicule multisegment, le Journey

Dodge ne compte pas encore de véhicule multisegments dans sa gamme, mais les choses sont sur le point de changer. En effet, la compagnie a annoncé l'arrivée du Journey 2009, «l'ultime compagnon de voyage». Au menu: polyvalence, sécurité, rangement abondant, flexibilité, convivialité pour jeunes et moins jeunes, performance en toute saison, etc.Le Journey rassemble les meilleurs attributs d'une mini-fourgonnette, d'une voiture et d'un utilitaire sport en un seul et unique véhicule multisegments «aux proportions parfaites», selon Dodge.«Le tout nouveau Dodge Journey répondra à tous les besoins de nos clients, a déclaré Michael Manley, vice-président exécutif des ventes internationales du Groupe Chrysler. Avec son mélange original de polyvalence bien pensée et innovatrice ainsi que de design jeune et dynamique, ce nouveau modèle Dodge promet d'offrir toute la sécurité, la qualité et la fiabilité voulues, et ce, à un très bon prix. Le Journey allie également des technologies dernier cri, des systèmes de divertissement et des espaces de rangement pratiques, le tout avec un style et une personnalité typiquement Dodge.»Le Journey repose sur la plate-forme universelle «D» (intermédiaire) du Groupe Chrysler et peut accueillir tantôt cinq, tantôt sept passagers. Son arsenal de dispositifs de sécurité est impressionnant; soulignons le programme de stabilisation électronique et les coussins gonflables latéraux à toutes les rangées. À cela s'ajoutent la traction intégrale et une caméra de recul optionnelle.Le choix de motorisation est très familier, puisqu'on retrouve les mêmes moteurs à quatre et à six cylindres (variant de 2,4 à 3,5 litres) auxquels Dodge nous a habitués. La version suprême R/T sera alimentée par le fameux V6 de 235 chevaux. Il est toutefois regrettable que le turbodiesel de 2,0 litres soit réservé à l'Europe.Disponible en versions SE, SXT et R/T, le Journey 2009 doit arriver dans les salles de montre au milieu de l'année 2008.Dodge