• Les amateurs ont jusqu’à la fin du mois de juillet pour commander la Dodge Charger 2023 ou la Dodge Challenger 2023.

On le sait depuis longtemps, la berline Dodge Charger et le coupé Dodge Challenger en sont à leur dernière tour de piste. Ceux qui souhaitent mettre la main sur un modèle doivent donc s’exécuter cette année. On sait maintenant jusqu’à quel moment ils peuvent le faire.

Concrètement, Dodge a annoncé hier qu’elle demandait à ses concessionnaires de soumettre leurs dernières commandes pour les deux modèles avant la fin du mois de juillet.

En gros, il vous reste deux semaines.

L’assemblage des deux bolides se termine à la fin de cette année, ce qui laisse le temps nécessaire à la compagnie pour planifier la fin de la production en regard des dernières commandes. Ensuite, l’usine de Brampton en Ontario, où les voitures sont construites, va être rénovée pour être ensuite prête à cracher des modèles tout électriques. On prévoit que les travaux seront achevés avant l’arrivée de 2025.

Ce n’est pas nécessairement la fin des appellations Challenger et Charger, toutefois, car on aura droit à une suite électrique chez Dodge en matière de performance. On a déjà eu un avant-goût de ce qui nous attend avec le concept Charger Daytona.

Pour marquer la fin des voitures actuelles et de leurs moteurs à essence, Dodge a lancé une série de sept éditions spéciales connues sous le nom de « Last Call ». La pièce de résistance est la Challenger SRT Demon 170 qui développe une puissance de 1025 chevaux (avec du carburant E85) et peut réaliser le 0-97 km/h en seulement 1,66 seconde à partir d’un point arrêté (avec fonction de lancement).

Le temps réservé à la construction de la dernière Challenger SRT Demon 170 a été vendu le mois dernier pour 700 000 $ lors d’une vente aux enchères à Las Vegas.

La folie. Et attendez que ces bolides ne soient plus offerts à l’achat ; on risque d’assister à une frénésie sur le marché de la voiture d’occasion. Et ça risque d’être particulièrement le cas pour les modèles 2023 qui sont identifiés comme les derniers de leur espèce.

Les éditions Scat Pack Swinger des Dodge Challenger et Charger 2023 Photo : Dodge

« Pour les passionnés qui souhaitent commander une Dodge Challenger ou Dodge Charger, en particulier un modèle à forte puissance, tel qu’une version Scat Pack, SRT Hellcat ou une édition spéciale, c’est vraiment la dernière chance. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir électrifié passionnant pour les muscle car, nous marquons la fin d’une ère inoubliable pour Dodge, et le temps presse pour ceux qui veulent posséder un morceau d’histoire », a déclaré Tim Kuniskis, le chef de la direction de Dodge, via un communiqué.