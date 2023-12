La dernière Dodge Challenger à essence a été assemblée

En cette fin d’année 2023, on peut vraiment dire que c’est la fin d’une époque dans le cas de la Dodge Challenger et de la Dodge Charger, deux modèles iconiques qui ont vu leur production prendre fin à l’usine où elles étaient assemblées, celle de Stellantis située à Brampton, en Ontario.

On savait la fin imminente, car le tout était prévu, mais ça demeure un événement marquant. Il y a quelques semaines, c’était la dernière Chrysler 300 qui était fabriquée. Maintenant, on tourne une autre page avec la disparition des Dodge Challenger et Dodge Charger que l’on connaît.

Oui, certains noms vont revenir. On sait déjà que ces deux modèles seront remplacés par une autre Charger, cette fois électrique, mais aussi pourvue d’un moteur à essence, le fameux 6-cylindres Hurricane du groupe.

C’est terminé pour les moteurs V8 et ce qu’ils représentent, toutefois. Certains vont s’en réjouir, d’autres vont pleurer le moment ; c’est la nature des choses.

Dans le cas de la Challenger moderne, qui reprenait l’esprit du modèle original qui a été commercialisé de 1970 à 1974, on parle d’une voiture qui a connu une deuxième carrière étonnante. Lancée en 2008, elle ne devait être produite que quelques années. Son parcours, marqué par la commercialisation d’une multitude de variantes, aura duré 15 ans.

Quant à la Charger, le modèle original a fait ses débuts en 1966, mais c’est de 1968 à 1970 qu’il a connu ses heures de gloire. La version actuelle ne reprenait pas son essence, toutefois, car lorsque le nom Charger a été ramené au catalogue en 2006, c’était pour servir une berline, alors que le modèle d’époque était un coupé.

Une Dodge Challeger SRT Demon 170 2023 Photo : Dodge

La dernière Dodge Challenger sortie de l’usine a été une version SRT Demon 170, le dernier modèle d’une série d’éditions spéciales inscrites dans la série « Last Call » visant à célébrer la fin du parcours des Challenger et Charger actuelles. Cette déclinaison est équipée d’un tonitruant V8 suralimenté de 6,2 litres développant 1025 chevaux et 945 livres-pieds de couple lorsque du carburant E85 est utilisé.

Dodge a confirmé au site Motor Authority qu’elle a bien construit les 3300 versions Demon 170 qu’elle souhaitait commercialiser. On peut s’attendre à voir certaines d’entre elles apparaître lors d’encans au cours des prochaines années.