Dodge Charger Daytona : les commandes sont ouvertes

Ça fait une éternité qu’on entend parler de la Dodge Charger Daytona, la remplaçante électrique de la berline Charger et du coupé Challenger. Tellement qu’entre les premières annones du modèle, le dévoilement du concept et l’arrivée de la version de production, Dodge a annoncé que des versions à essence seraient aussi proposées, avec moteur 6-cylindres.

Toujours est-il que pour ce qui est de la variante tout électrique, elle peut maintenant être commandée. En effet, toute personne intéressée peut le faire depuis lundi dernier. Notez que nous sommes allés sur les sites américain et canadien de Dodge, et bien que la façon dont les deux modèles sont présentés soit similaire, nous avons réussi à trouver un outil de configuration du côté américain, mais pas du côté canadien (au moment d’écrire ces lignes).

Ce sera probablement fait prochainement (et vous pouvez contacter votre concessionnaire pour plus d’informations).

L’outil de configuration américain est intéressant, car il permet de personnaliser le modèle à sa guise, mais aussi d’ouvrir le hayon, inspecter le coffre, ainsi qu’ouvrir les portières pour voir à quoi ressemble l’intérieur lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Pour le moment, les clients doivent contacter un concessionnaire Dodge pour passer une commande ou acheter la Charger qu’ils ont configuré.

Quant au modèle, Dodge parle du premier muscle car électrique de l’histoire, et avec 670 chevaux, on peut imaginer pourquoi. La première version du modèle qui sera proposée est le coupé électrique. La berline et le moteur à six cylindres arriveront plus tard.

Les premiers consommateurs peuvent choisir entre deux variantes : la Charger R/T et la Charger Scat Pack.

Une des particularités du modèle est son système d’échappement « Fratzonic » qui reproduit la sonorité d’un moteur V8, mais pas seulement à l’intérieur du véhicule, mais aussi à l’extérieur. Dodge veut séduire sa clientèle type et ça paraît. Est-ce que les sceptiques seront confondus ; ça reste à voir.