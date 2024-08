Un million de Dodge Journey pourraient être rappelés

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, pourrait exiger le rappel de près d’un million de Dodge Journey en raison d’un problème potentiellement très dangereux.

L’agence a entamé une enquête à la suite d’un incident en 2022 impliquant une femme de 73 ans, qui a été piégée dans son véhicule, incapable d’ouvrir les portières lorsque ce dernier a pris feu après qu’un problème électrique se soit déclaré. La femme s’est en fait rangée sur le côté de la route et a eu le temps de faire des appels, y compris au 911, après qu’elle ait senti une odeur de brûlé. Cependant, avant que les secours arrivent, les flammes avaient envahi l’habitacle.

La NHTS a exigé une analyse technique. En tout, 19 plaintes du genre ont été reçues de la part de propriétaires à propos de serrures de portières et de mécanismes d’ouverture de fenêtre qui peuvent devenir inopérants en certaines situations. Heureusement, cela ne s’est pas produit lors d’incendies, si bien qu’il n’y a pas eu d’autres décès.

Au début, l’enquête devait porter sur des modèles 2009, mais rapidement, on s’est intéressé à ceux allant jusqu’à 2020. Les enquêteurs doivent déterminer la cause de l’incendie « et son effet potentiel sur l’activation des serrures des portes ».

Stellantis a indiqué via un communiqué qu’elle coopérait à l’enquête et présentait ses condoléances à la famille de la victime.

La NHTSA va également explorer d’autres causes possibles expliquant le dysfonctionnement des serrures. Lorsque la dame décédée s’est arrêtée, les feux d’urgence se sont mis à clignoter, les essuie-glaces se sont mis en marche, le klaxon s’est activé et les vitres refusaient de baisser (en plus des portières qui ne pouvaient être débarrées).

Bien sûr, la question qui se pose est de savoir pourquoi la dame n’a pas brisé une fenêtre. D’abord, il faut savoir que ce n’est pas nécessairement facile à faire en raison de la fabrication même des vitres, qui sont recouvertes de plastique laminé entre deux couches de verre pour éviter que les gens soient projetés hors du véhicule en cas d’accident. Et il faut considérer son âge aussi.