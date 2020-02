Dodge lance une Challenger de 797 chevaux

Chelsea, Michigan. La division Dodge de FCA vient de dévoiler la plus puissante voiture de production de de son histoire, la Challenger SRT Hellcat Redeye de 2019. Sous le capot (redessiné) de cette auto dont les ailes ont aussi été modifiées se trouve un V8 HEMI de 6,2 litres qui fait 797 chevaux et 707 li-pi de couple ce qui permettrait des accélérations de 0 à 96 km-h en 3,4 secondes et des temps de 10,8 secondes au quart de mille à une vitesse de 131 m-h. La version Hellcat régulière fait désormais 717 chevaux. À noter aussi les pneus Pirelli 305/35ZR20 et le capot en aluminium qui reproduit les deux prises d’air du style Dart Swinger 1970. Le bolide sera disponible (sans limite de production) dès l’automne prochain.

Photo : É.Descarries Steve Beahm, directeur de la division des voitures de Dodge//SRT, Chrysler et Fiat FCA Amérique du Nord