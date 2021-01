On a au fil des années assisté à une course folle visant à augmenter la puissance des véhicules. Aujourd’hui, la norme est à 300 chevaux, voire 400 avec certains produits. Des modèles en offre plus de 600 ou 700 ; la folie.

On a aussi assisté, au fil des années, à une course en matière de technologie et de sécurité. Cette recherche du dépassement est un reflet de la nature de l’industrie. Aujourd’hui, une autre course a lieu, soit celle ayant trait à la taille des écrans que l’on propose à l’intérieur des véhicules.

Il n’y a pas si longtemps, on s’émerveillait devant une pièce de 7 pouces, puis de plus de 10 pouces. On a vu Cadillac arriver avec un écran de plus de 30 pouces. Maintenant, c’est Mercedes-Benz qui revient à la charge avec un écran projeté de 56 pouces.

Oui, 56.

Photo : Mercedes-Benz Écran central du MBUX Hyperscreen

Sans surprise, l’unité prend le nom de Hyperscreen. Concrètement, il s’agit d’une configuration à trois écrans, soit un devant le conducteur, un à la console centrale et un devant le siège du passager. Ils sont évidemment tous reliés, ce qui fait que la portée totale est de 56 pouces. Ce monstre apparaîtra pour la première fois à bord de la berline l’EQS, la voiture électrique pleine grandeur que Mercedes va présenter au printemps.

L’écran va nous donner accès à une version mise à jour du système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), introduit pour la première fois en 2018 avec la Classe A. Ce dernier met à profit l’intelligence artificielle pour adapter le système aux besoins et aux habitudes de l’utilisateur.

Par exemple, si un conducteur appelle régulièrement quelqu’un à un moment donné de la journée, le système l’invite à passer un appel à cette personne à ce moment précis. Et si un utilisateur soulève régulièrement la voiture à l’aide de la suspension pneumatique à un endroit précis, par exemple pour passer un dos d’âne, le système apprendra ce comportement et le fera automatiquement pour le conducteur.

Photo : Mercedes-Benz Écran de droite du MBUX Hyperscreen

L’écran multimédia de 17,7 pouces et l’écran de 12,3 pouces du passager proposent un affichage DELO. Lorsqu’il n’y a pas de passager sur le siège avant, l’écran de ce côté du véhicule devient inutilisable.

Ce qui sera intéressant, c’est de voir de quelle façon cette immense unité va s’intégrer au design l’habitacle. On voit présentement l’écran, mais pas dans son futur environnement.

Photo : Mercedes-Benz Écran de gauche du MBUX Hyperscreen