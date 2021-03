Mercedes-Benz présente le tableau de bord de l’avenir

Le 15 avril prochain, Mercedes-Benz va officiellement présenter sa berline électrique EQS. Cette dernière se veut essentiellement la version sans moteur à essence de la Classe S, le navire amiral de la marque.

Conséquemment, on s’attend à retrouver le nec plus ultra avec cette voiture et ça commence par le tableau de bord de l’avenir, dévoilé par la compagnie quelque deux semaines avant le dévoilement du modèle.

Ce qui frappe, bien sûr, c’est la taille de l’écran multimédia qui s’étend la longueur de la planche de bord. Le reste de la présentation est de bon goût et les matériaux choisis respirent l’élégance, du moins en apparence.

L’écran en question est recouvert d’une feuille de verre monolithique et il englobe le groupe d’instruments, l’écran central et la zone du passager avant. Derrière cette feuille de verre se trouvent plusieurs écrans, permettant une organisation flexible et intuitive des informations et des commandes de l’habitacle et du système de divertissement.

L’Hyperscreen de Mercedes-Benz peut afficher divers arrière-plans ambiants lorsqu’il n’est pas utilisé, complétant ainsi l’éclairage ambiant de l’habitacle.

Si la chose ne vous séduit pas, sachez que Mercedes va proposer un écran flottant plus conventionnel, orienté verticalement, comme celui de la nouvelle Classe S. Dans les variantes EQS sans écran massif, le tableau de bord peut être décoré de boiseries ou d’autres matériaux, avec différentes finitions et designs.

Quel que soit l’écran que vous choisissez, la console centrale située juste en dessous est magnifiquement dessinée, flottant délicatement entre les sièges avant, laissant un grand espace de rangement en dessous.

Pour l’extérieur, il faudra attendre au 15 avril pour avoir le portrait final, mais le modèle va ressembler au concept Vision EQS, sans les éléments stylistiques excessifs qu’on retrouve normalement sur les prototypes.

Différents sons…

Une voiture électrique se déplace sans émettre beaucoup de sons. Mercedes-Benz a décidé d’y mettre du sien avec des sonorités synthétisées simulant un trajet réalisé tout en confort et d’autres proposant des notes plus agressives et sportives. Il faudra voir, car jusqu’ici, tout ce qu’on nous a proposé comme sons artificiels à travers l’industrie n’a rien eu de convaincant.

On se reparle de cette voiture à la mi-avril.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS, écran principale