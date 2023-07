• L’entreprise Electrify America, ainsi que sa filiale Electrify Canada, va adopter la norme de recharge NACS de Tesla.

Il est énormément question des ports de recharge de Tesla depuis quelques semaines. L’entreprise qui utilise la norme NACS (North American Charging Standard) a vu plusieurs constructeurs décider d’utiliser son type de chargeur afin de pouvoir utiliser ses installations à l’avenir.

À son tour, l’entreprise Electrify America, ainsi que sa division canadienne, Electrify Canada, apporte son soutien à la norme NACS de Tesla. La compagnie a expliqué qu’elle s’efforcerait d’intégrer le connecteur NACS aux stations de recharge « existantes et futures », d’ici à 2025.

Cela ne signifie pas qu’Electrify America/Canada se débarrasse du système CSS (Combined Charging System) qu’elle utilise actuellement et qui est la norme avec plusieurs fabricants de véhicules électriques comme General Motors, Ford, Nissan, Honda et Hyundai, entre autres. L’entreprise affirme que la prise CCS sera toujours disponible aux côtés du connecteur NACS.

Elle n’a cependant pas fait mention du CHAdeMO qui est vieillissant et qu’elle propose également dans ses stations. Il est utilisé par la Nissan LEAF.



Station de chargement d'Electrify Canada Photo : Electrify Canada

Le soutien d’Electrify America à la norme NACS est une victoire pour Tesla. Electrify America exploite 850 stations de recharge et 4000 chargeurs individuels aux États-Unis et au Canada, ce qui représente l’un des plus grands réseaux du genre en Amérique du Nord. Elle possède actuellement des stations dans 46 États américains. Au Canada, Electrify Canada est présente dans quatre provinces, soit la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec.

Depuis qu’elle a rendu accessible son connecteur NACS l’année dernière, le chargeur de Tesla a été adopté par des concurrents comme General Motors, Ford, Volvo, Rivian et Polestar. D’autres stations de recharge populaires, comme ChargePoint, EVgo et Blink, notamment, se sont également engagées à prendre en charge le connecteur NACS. En outre, l’organisme de normalisation SAE a également déclaré qu’il emboîterait le pas.

Chez Electrify Canada, le président et chef de la direction des unités canadienne et américaine, Robert Barrosa, avait ceci à déclarer :