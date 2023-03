• Pour une deuxième fois cette année, Tesla réduit le prix de son Model X au Canada.

• Nos voisins du sud ont vu la berline Model S, ainsi que le VUS Model X profiter de baisses importantes.

• Ce sont 7000 $ qui ont été retranchés au prix de base d’un Model X au pays. Celui-ci se vend maintenant à partir de 135 900 $.

Du côté des États-Unis, Tesla vient d’y aller d’une réduction importante du prix de ses deux modèles les plus chers, la berline Model S, ainsi que le VUS Model X. Au Canada, c’est ce dernier qui profite d’une réduction.

La baisse survient peu de temps après que le grand patron de l’entreprise, Elon Musk, ait expliqué que les réductions effectuées plus tôt cette année avaient suscité un intérêt pour les produits de la compagnie.

Au Canada

Le prix du Model X a donc été réduit de 7000 $ pour s’établir à 135 900 $ dans le cas d’une version à traction intégrale et deux moteurs. La version Plaid, plus puissante, va désormais se vendre 149 990 $. Ce prix est aussi celui de la Model S Plaid.



Photo : Tesla Tesla Model X - Profil

Nos voisins américains ont vu les prix baisser de façon substantielle également. Les Model S et X se vendent maintenant à partir de 89 990 $ et 99 990 $ en fonds américains, une baisse respective de 5,3 % et de 9,1 %. La firme a baissé les prix des versions Plaid de 4,3 % et de 8,3 %. À 109 990 $, les variantes Plaid de la Model S et du Model X coûtent maintenant 26 000 $ et 29 000 $ de moins qu’au début de janvier.

Voilà qui est insultant pour ceux qui se sont procuré un modèle à la fin de 2022. On sait bien que les prix peuvent varier sur le marché, mais on parle de montants significatifs ici.

En janvier, ce sont la Model 3 et le Model Y qui profitaient de baisses. Ce dernier a vu son prix remonter en février, car la limite de prix pour qu’un véhicule puisse être admissible à un rabais a été rehaussée par les autorités.