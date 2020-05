Un enfant de 5 ans arrêté au volant d’un VUS

À quel âge avez-vous conduit un véhicule pour la première fois ? 14, 15, 16 ans ? Moins que cela ? Et bien si c’est le cas, vous pourriez avec vécu une expérience similaire à celle de ce gamin de 5 ans (oui, 5 ans !) intercepté sur une autoroute dans l’Utah, aux États-Unis.

Et que faisait-il au volant du VUS de sa mère sur une voie rapide ? Il roulait en direction de la Californie avec 3 $ dans ses poches dans le but d’aller s’acheter une Lamborghini d’une valeur d’environ… 200 000 $.

Pauvre petit, sa mère a refusé de lui en acheter une ! C’est ainsi qu’a été racontée l’histoire par les patrouilleurs autoroutiers de l’état sur leur compte Twitter.

Le policier qui a intercepté l’enfant croyait au départ être en présence d’un cas d’alcool au volant puisque le véhicule zigzaguait et ne roulait qu’à 50 km/h sur l’autoroute. Inutile de vous dire qu’il a été stupéfait lorsqu’une fois le véhicule arrêté, il a découvert qui se trouvait derrière le volant.

« Quel âge as-tu ? Tu as 5 ans ? Wow, comment as-tu appris à conduire un véhicule ? », a demandé l’agent Rick Morgan au jeune garçon. Il a plus tard confié à une chaîne de télévision locale que le petit « était assis au bout du siège afin d’être capable de rejoindre la pédale de frein pour maintenir le véhicule arrêté alors que je me trouvais à ses côtés. » Le policier l’a par la suite aidé à mettre le sélecteur de rapports à la position arrêt.

Une histoire assez incroyable. L’important, c’est que personne n’a été blessé dans cette affaire.

Maintenant, reste à voir si des poursuites seront intentées contre la mère, car un enfant de 5 ans ne peut prendre le contrôle d’un véhicule de la sorte sans avoir été laissé sans surveillance.

