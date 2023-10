C'est un coup d'éclat qui a surpris tout le monde, surtout les joueurs : les joueurs sous bourse de l'équipe de football de l'Université de l'Utah se sont vu offrir chacun un camion Ram 1500 Big Horn 2024. Un cadeau monumental, et pour cause, il s'agit d'une partie d'un arrangement où les étudiants-athlètes peuvent être rémunérés pour l'utilisation de leur nom, image ou ressemblance.

Qu'est-ce que le NIL ?

Pendant des décennies, il a été interdit aux athlètes des universités américaines de gagner de l'argent en commercialisant l'utilisation de leur nom ou de leur image, même si les universités elles-mêmes le pouvaient. Les protestations concernant cette politique se sont multipliées et, en juin 2021, la NCAA a mis en œuvre une politique provisoire sur le nom, l'image et la ressemblance (name, image and likeness, d’où l’acronym NIL), permettant aux étudiants-athlètes de gagner de l'argent grâce à leur marque personnelle.

Pour la mise en œuvre de cette initiative au Utah, 85 athlètes sous bourse de l'équipe ont été impliqués. Derrière ce geste sans précédent, on retrouve l’organisme à but non-lucratif Crimson Collective, associé à la firme FTW360 et au groupe automobile Ken Garff, pour n'en citer que quelques-uns.

Le camion offert à chaque joueur de football en bourse Photo : Ram

L'accord

Offrir à chaque athlète sous bourse de l'équipe de football un Ram 1500 Big Horn 2024. Il s'agit là de l'un des plus gros accords NIL de l'histoire du sport universitaire. Cette initiative, d’une valeur totale de 6 million de dollars, traduit un investissement considérable des commanditaires dans la vie des étudiants-athlètes et dans le programme de football de l'université.

Location et assurance

Les véhicules ont été loués via le groupe Ken Garff Automotive. La location et l'assurance sont entièrement prises en charge, offrant ainsi aux joueurs l’utilisation d’un camion sans qu'ils aient à supporter le moindre coût financier.

Un service à la communauté

Ces cadeaux ne viennent pas sans contrepartie. En effet, chaque athlète bénéficiant d'un véhicule est tenu de choisir et de mener à bien un projet de service communautaire dans l'année suivante. Un beau geste qui montre que les retombées de cet accord dépassent le simple cadre du football ou de l'université.

Images des camions offerts aux joueurs de football à l'université de Utah Photo : YouTube (Fox 13)

Valeur marchande

Les camions, dont le prix de détail s'élève à 61 000 $ chacun, sont financés par des dons collectifs. Chaque joueur bénéficiera d'un contrat individuel de location d'une durée de six mois pour le camion. Ces contrats sont conçus pour être renouvelables, à condition que le joueur reste éligible et inscrit à l'université. La fin de la période d'éligibilité d'un joueur ou sa décision de transfert mettrait fin à son contrat de location.

Réactions et implications

L'annonce de cette distribution a été accueillie avec surprise et enthousiasme par les athlètes. De plus, un sénateur américain n'a pas hésité à commenter l'affaire, preuve de l'attention nationale qu'elle a suscitée. Taylor Randall, le président de l'Université de l'Utah, a tenu à rappeler que grâce à de tels accords NIL, l'université veille à rester compétitive tout en soutenant ses athlètes.

Cet événement marque un tournant dans l'histoire des accords NIL, illustrant comment ils redessinent le paysage du sport universitaire. Ils offrent de nouvelles opportunités et avantages aux étudiants-athlètes tout en cultivant une culture du service communautaire et de l'engagement.

Alors que le monde du football universitaire et celui de l'automobile semblent à première vue bien distincts, cet événement montre qu'ils peuvent fusionner pour créer des moments inoubliables, tout en ayant un impact profond sur la communauté.