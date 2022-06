Le Ford Bronco a beaucoup fait parler de lui depuis ses débuts l’an dernier, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Si ses prouesses hors route et la quantité de variantes offertes sont tombées dans la colonne des éléments positifs, les ennuis avec les toits ont occupé celle des éléments plus négatifs.

Ajoutez maintenant à celle-ci une enquête menée par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada. L’organisme s’intéresse à des rapports faisant état d’une « défaillance catastrophique du moteur ». L’agence fédérale a écrit qu’elle avait reçu trois pétitions demandant une enquête sur le problème présumé.

Le problème, c’est que certains Bronco équipés du moteur V6 EcoBoost de 2,7 litres souffrent d’un problème lié au dispositif de commande des soupapes qui se manifeste par une perte de puissance à vitesse d’autoroute. Le redémarrage du moteur serait alors impossible en raison de ce qui est décrit comme « une défaillance catastrophique du moteur ». Il n’y a aucune mention de l’élément défaillant, toutefois.

Sur son site Web, la NHTSA explique ceci : « Cette pétition a été ouverte afin d’évaluer le problème et de déterminer s’il faut accorder ou refuser les demandes le concernant. Cela signifie que l’enquête n’est pas un rappel, qu’elle n’oblige pas Ford à émettre un rappel et qu’elle ne reconnaît pas l’existence d’un problème avec le V6. »

Photo : Ford Ford Bronco, profil

Le fait que la NHTSA ait reçu trois plaintes pourrait nous amener à penser que le problème n’est pas si répandu. Toutefois, le forum de discussion Bronco6G documente les cas de pannes de moteur depuis le début des livraisons du modèle et jusqu’ici, 50 membres racontent avoir rencontré le problème décrit dans les documents de la NHTSA.

Voilà qui représente un signal d’alarme plus importante.

Certains propriétaires décrivent la chose comme l’affaissement d’une soupape, un problème qui endommage généralement le cylindre et la culasse. Un bon nombre des VUS concernés ont reçu un nouveau moteur. Ford a déclaré qu’elle était au courant du problème.

« Nous avons connaissance d’un certain nombre de moteurs présentant ce problème et nous enquêtons. Si des clients vivent cette situation, ils seront couverts par la garantie du groupe motopropulseur de 5 ans et 100 000 km », a déclaré un porte-parole de l’entreprise au site The Drive.

Il sera intéressant de suivre ce dossier de près, car le problème pourrait toucher certains modèles seulement, une pièce défectueuse sur un certain nombre d’unités, etc. Surtout que parmi les moteurs Ford, ce qu’on entend à propos du V6 de 2,7 litres depuis ses débuts n’est généralement pas négatif. Ce bloc sert d’autres modèles et la situation ne semble pas avoir été rencontrée avec d’autres produits.

Nous vous reviendrons avec plus de détails lorsqu’ils nous seront connus.