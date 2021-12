La NHTSA enquête sur les incendies de moteurs Hyundai-Kia

Un nouveau chapitre s'est ouvert dans la saga des problèmes d'incendies de moteurs du groupe Hyundai. L'agence de réglementation américaine NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) a ouvert ce qu'elle appelle une « analyse technique » dans le but d'aller au fond des problèmes qui ont provoqué un certain nombre d'incendies de moteurs dans les véhicules Hyundai et Kia ces dernières années. L'enquête pourrait concerner environ 3 millions de véhicules au total.

L'agence indique qu'elle a actuellement connaissance de 161 incidents impliquant des incendies de moteur.

Dans le jargon de la NHTSA, une analyse technique est l'étape qui précède un éventuel rappel, mais il n'est pas certain que l'une mène à l'autre. L'agence pourrait conclure son enquête et décider qu'aucun rappel n'est justifié.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

La NHTSA s'est penchée pour la première fois sur le problème d’incendies de moteurs en 2019, lorsqu'elle a enquêté sur les problèmes possibles affectant les modèles Optima et Sorento 2011-2014 et des VUS Kia Soul 2010-2015 de Kia, ainsi que des Sonata et Santa Fe 2011-2014 de Hyundai.

L'année dernière, Hyundai et Kia ont accepté de payer une amende civile de 210 millions de dollars (en fonds américains) en rapport avec le problème après que les régulateurs aient constaté que les constructeurs automobiles n'avaient pas rappelé 1,6 million de véhicules assez rapidement.

Les deux sociétés ont réaffirmé cette semaine qu'elles continuaient à coopérer pleinement avec la NHTSA dans le cadre de l'enquête.