Enquête lancée concernant 16 rappels de Hyundai et Kia

Les autorités américaines chargées de la régulation de la sécurité automobile ont ouvert une enquête sur des divergences dans les rapports de 16 rappels émis par Hyundai et Kia. Ces derniers concernaient des systèmes de freinage antiblocage défectueux qui pouvaient entraîner un risque d’incendie.

Le bureau d’enquête sur les défauts de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, a déclaré qu’il examinait huit rappels pour chacun des constructeurs. Les systèmes de freinage antiblocage et les unités de contrôle électronique hydraulique en question ont été fabriqués par l’équipementier sud-coréen Mando.

Les 16 rapports « contiennent des descriptions de défauts et des descriptions de solutions différentes pour un équipement identique ou similaire fourni par Mando », selon un document détaillant l’enquête.

Kia Niro HEV 2023 Photo : D.Boshouwers

L’enquête risque de ternir l’image de fiabilité des deux marques qui ont déployé des efforts considérables pour améliorer leur réputation au fil des dernières années. Comme le rapporte Automotive News, Hyundai et Kia se sont toutes deux classées dans le top 10 de l’étude annuelle de J.D. Power sur la fiabilité des véhicules.

Il faut cependant se rappeler qu’il y a un peu plus de cinq ans, les deux marques étaient aux prises avec des incidents concernant des rapports d’incendies de leurs véhicules, des incidents non liés à des collisions.

Les rappels examinés ont été effectués entre 2016 et 2023 et ont touché plus de 6,3 millions de véhicules aux États-Unis seulement. Dans le cadre de ces rappels, les constructeurs ont conseillé aux propriétaires de garer les véhicules concernés à l’extérieur et loin des structures.

Deux des rappels, émis séparément par Hyundai et Kia, ont concerné plus de trois millions de véhicules.

La NHTSA a déclaré que l’enquête a été ouverte pour évaluer la rapidité et la portée des rappels, ainsi que pour déterminer si les constructeurs automobiles ont respecté les exigences en matière de rapports. L’agence souhaite également savoir pourquoi les descriptions concernant les défauts et celles décrivant les réparations diffèrent.

Selon la NHTSA, une demande d’audit est un type d’enquête administrative utilisé par l’agence pour déterminer si une entreprise s’est conformée à ses obligations légales.

Ira Gabriel, porte-parole de Hyundai, a déclaré que le constructeur « coopère pleinement » avec la NHTSA.

« Hyundai encourage une culture de transparence et de responsabilité et place la sécurité de ses clients et de ses employés en tête de ses priorités dans tout ce qu’elle fait », a-t-il déclaré via un communiqué transmis au groupe Automotive News.

Chez Kia, le porte-parole James Bell a déclaré que la compagnie « travaillera en étroite collaboration avec la NHTSA » pendant l’enquête.