Les constructeurs coréens Kia, Hyundai et Genesis procèdent au rappel de quelque 147 100 véhicules électriques en raison d’un problème avec l’unité de charge intégrée. En fait, cette dernière pourrait s’endommager avec le temps.

C’est ce qu’on apprend via la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada.

Du côté de Hyundai et de Genesis, ce sont 98 878 véhicules qui sont rappelés, des modèles suivants :

- Hyundai Ioniq 5

- Hyundai Ioniq 6

- Genesis GV60

- Genesis GV70 électrique

- Genesis G80 électrique

De son côté, Kia invite 48 232 véhicules à l’atelier ; le seul modèle affecté est le EV6.

Genesis GV70 électrique Photo : D.Boshouwers

Selon les documents publiés par la NHTSA, on apprend que l’unité de contrôle de charge intégrée (ICCU) « peut être endommagée au fil du temps par une haute tension transitoire et des cycles thermiques. » Elle peut cesser de charger la batterie de 12 volts, ce qui peut entraîner une perte de puissance d’entraînement, augmentant ainsi le risque d’accident.

Kia précise que des avertissements sonores se feront entendre, et que l’un ou plusieurs des éléments suivants pourraient aussi se manifester, indiquant la présence d’un problème : Allumage des voyants « Check Electric Vehicle System », « Master », « Charging system », « Stop vehicle and check power supply », « Power Down ». Une réduction de la puissance motrice pourrait aussi se manifester.

Les concessionnaires inspecteront et remplaceront l’ICCU et son fusible, si nécessaire. Ils mettront également à jour le logiciel de l’ICCU.