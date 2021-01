La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, enquête sur un rappel survenu en 2016 concernant des modèles 2015 du Chevrolet Colorado et de son jumeau, le GMC Canyon.

À l’époque, 3000 camionnettes avaient été rappelées pour régler un problème qui faisait en sorte que le véhicule perdait sa servodirection électrique. On avait identifié un mauvais branchement électrique pour expliquer la cause du problème.

Le hic, c’est que depuis, la NHTSA a recensé au moins 50 plaintes reliées à des pertes de servodirection sur des modèles 2015 qui ont été construits à l’extérieur de la période qui avait été visée par la campagne.

L’agence va poursuivre son enquête et aller plus en profondeur afin de trouver la cause réelle du pépin, question de déterminer si General Motors (GM) doit procéder à une nouvelle campagne afin de couvrir un plus grand nombre de véhicules.