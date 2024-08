• Le groupe Marketwatch présente les 10 véhicules offrant le plus d’autonomie lorsque le témoin d’essence s’allume.

Vous avez déjà tous vécu la situation suivante. Vous circulez sur la route, et le témoin d’essence s’allume. Il est temps de faire le plein. Cependant, combien de kilomètres pouvez-vous encore parcourir lorsque ledit témoin apparaît au tableau de bord ?

Le groupe MarketWatch s’est intéressé à la chose et vient de publier les résultats d’une étude qui a été menée afin de déterminer quels véhicules offerts sur le marché vous offrent le plus d’autonomie lorsque le témoin indiquant un bas taux de carburant apparaît à l’écran du bloc d’instruments.

Ford F-150 2024 | Photo : D.Rufiange

Notez que les véhicules identifiés appartiennent parfois à d’autres marchés sur la planète. Le jeu de la comparaison est quand même intéressant.

Voyons donc quels sont les modèles qui proposent le plus d’autonomie, alors que la quantité de carburant dans le réservoir indique qu’il est temps de s’arrêter.

1 — Toyota RAV4 (traction) -117,8 km

2 — Ford F-150 (cabine d’équipe) - 115,9 km

3 — Honda Accord hybride - 111,7 km

4 — Toyota Camry hybride - 110,4 km

5 — Ram 1500 Tradesman 4x2 (cabine équipe) - 104,6 km

6 — BMW X3 M50 - 101,4 km

7 — Audi Q5 40 - 91,9 km

8 — Mini Cooper - 87,4 km

9 — Mercedes-Benz Classe C - 87,0 km

10 — Volkswagen Tiguan Allspace - 85,3 km

Pour en arriver à ces résultats, on devine que le groupe n’a pas pu conduire tous les véhicules de l’industrie pour les mener à la panne d’essence. La chose aurait été un cauchemar logistique. L’organisation a plutôt divisé la capacité du réservoir de chaque véhicule par dix pour obtenir un chiffre représentant 10 % de la capacité de carburant. Elle a ensuite utilisé les cotes d’économie annoncée pour déterminer la distance qui pouvait être parcourue, le tout pour ensuite faire une règle de trois.

Il s’agit bien sûr d’une estimation ; il faut prendre les chiffres avec un grain de sel. Les conditions météorologiques, la façon de conduite, le type de chemin parcouru, tout cela peut aussi changer les données.

Le calcul est quand même intéressant.

Hyundai Kona 2024 | Photo : Hyundai

La firme a aussi dressé une liste des 10 modèles qui pouvaient potentiellement franchir le moins de distance une fois le témoin d’essence allumé. La liste inclut les véhicules suivants :

- Hyundai Kona

- Honda HR-V

- Mazda CX-5

- Kia Seltos

- Toyota Corolla Cross

- Hyundai Tucson

- Kia Sportage

- Honda CR-V

- Chevrolet Silverado 1500

- Honda Civic

Il est à noter que l’écart est faible entre le premier et le dernier, trop pour parler de très grandes différences, surtout qu’en réalité, ça peut varier quelque peu. On parle de 59,5 km pour le Hyundai Kona et 65,8 km pour la Honda Civic.

L’idéal, c’est de s’arrêter pour mettre de l’essence rapidement lorsque le témoin s’allume.