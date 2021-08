En cette année des plus étranges (enfin, les deux dernières années pour être précis), faut-il s'étonner de voir les concessionnaires automobiles peiner à garder assez d’inventaires pour répondre à la demande pour de nouveaux véhicules ? L'année dernière, la demande était à un niveau historiquement bas, pour des raisons que nous connaissons tous, mais cette année, elle a rebondi de façon spectaculaire. Et maintenant que c'est le cas, les parcs des concessionnaires sont aussi vides que certains réservoirs d'eau dans l’ouest des États-Unis.

Au milieu de toutes ces incertitudes, nous avons cru bon injecter un peu de... certitude. Parlons donc des valeurs sûres, de certaines des offres les plus fiables sur le marché des véhicules neufs. Nous avons jeté un coup d'œil à 11 catégories et avons choisi le produit le plus sûr de chacune.

Comme par le passé, il n’est pas uniquement question de fiabilité ou de qualité de construction, ni simplement de performance, de rendement ou d’espace de chargement.

Le but de cet exercice est de déterminer les véhicules qui font bien dans tous les critères mentionnés plus haut. Notez que seules les catégories populaires sont traitées dans ce palmarès estival. Et si votre modèle de voiture ne se retrouve pas au sein de cette liste, ça ne veut pas dire qu’elle n’est pas recommandable. De nos jours, les citrons se font rares.

Voiture compacte : Mazda3