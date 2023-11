Si vous suivez un tant soit peu l’actualité ces derniers jours, vous avez assurément entendu parler de cette explosion qui a eu lieu à la frontière de Niagara Falls, du côté américain, le 23 novembre dernier.

Avec un incident du genre, le premier réflexe est de penser à un acte terroriste, mais cette hypothèse a rapidement été écartée, car on a vite compris que c’est un véhicule qui en a été la cause en raison d’un accident spectaculaire. À l’endroit où l’incident a eu lieu, la vitesse est très réduite. Or, la Bentley impliquée filait à toute allure.

Accident à la frontière de Niagara Falls

Deux hypothèses sont étudiées ; la possibilité que la voiture ait eu une défaillance mécanique, ou que le conducteur ait ressenti un malaise. Chose certaine, la vidéo qui nous montre la vitesse à laquelle la Bentley arrive à un virage, et est ensuite catapultée dans les airs pour aller s’écraser contre un mur est renversante.

La voiture s’est ensuite enflammée, tuant sur le coup le conducteur et le passager. Un employé des services frontaliers a été légèrement blessé.

La police a identifié le couple comme étant Kurt P. Villani et Monica Villani, âgés de 53 ans tous les deux. Propriétaires d’une entreprise new-yorkaise, le couple n’avait parcouru qu’une courte distance depuis le casino Seneca Niagara Resort, situé à proximité, lorsque l’accident s’est produit. Il se trouvait à 13 minutes de leur domicile, situé dans la ville de Grand Island, au nord des chutes.

Les autorités travaillent toujours à reconstituer les déplacements du couple et le fil des événements afin de tenter de savoir la véritable cause de l’accident. Ils affirment qu’il faudra du temps avant que l’enquête ne soit achevée.