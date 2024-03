On peut affirmer sans se tromper que tout le monde a été sous le choc mardi en voyant les images de la tragédie qui s’est déroulée à Baltimore. Un navire est entré en collision avec le pont Francis Scott Key, entraînant son effondrement partiel.

Malheureusement, six personnes sont décédées. Heureusement, on a pu fermer le pont à la circulation quelques moments avant l’impact, ce qui a assurément sauvé des vies.

Au-delà du drame humain et des dommages matériels spectaculaires ayant résulté de cet accident, une question a rapidement fait surface dans l’industrie automobile, soit l’approvisionnement en véhicule à travers l’Amérique du Nord. Pour ceux qui l’ignoreraient, le port de Baltimore est une plaque tournante majeure pour l’industrie.

Conséquemment, de nombreux constructeurs sont confrontés à des problèmes de transport sur la côte est des États-Unis. Mardi, à la suite de l’effondrement, le port de Baltimore a déclaré que le trafic maritime à l’entrée et à la sortie du port serait suspendu jusqu’à nouvel ordre, bien que les camions puissent toujours être traités dans les terminaux du port.

La fermeture du port crée un casse-tête logistique pour de nombreux constructeurs qui importent des véhicules en Amérique du Nord à partir de cet endroit. Le port sert pour l’acheminement de véhicules, mais également de composantes.

Selon ce que rapporte le site Automotive News, Volkswagen et BMW sont deux fabricants qui seront moins affectés parce que leurs terminaux sont situés à l’est du pont et demeurent accessibles. D’autres n’ont pas cette chance et devront trouver des solutions de rechange jusqu’à ce que les choses reviennent à la normale.

« C’est une terrible tragédie et nos condoléances vont aux blessés et aux disparus de Baltimore », a déclaré John Bozzella, le chef de la direction de l’Alliance for Automotive Innovation, une société qui représente Ford, GM, Toyota et Volkswagen, parmi d’autres grands constructeurs aux États-Unis. « Baltimore est le premier port automobile des États-Unis et nous sommes en contact avec les autorités fédérales pour les aider à comprendre l’ampleur des activités automobiles dans cette ville. »

Pour vous donner une idée, les terminaux privés et publics du port de Baltimore ont vu passer 847 158 véhicules l’an dernier. C’est plus que dans n’importe quel autre port des États-Unis.

Les principaux intéressés devront trouver des solutions de rechange et de voies de contournement, mais l’approvisionnement à court terme sera assurément perturbé.

Chez Mercedes-Benz, on étudie la situation de près. Le port de Baltimore est l’un des quatre centres de distribution américains utilisés par la firme allemande pour l’accueil de ses véhicules en provenance d’Europe.

Un porte-parole de General Motors a déclaré au Detroit Free Press que la compagnie travaillait avec ses fournisseurs logistiques pour trouver des options d’expédition à d’autres ports. GM ne s’attend toutefois pas à des perturbations majeures de ses opérations d’expédition.

D’autres constructeurs touchés par la suspension du trafic dans le port de Baltimore s’attendent à des conséquences, mais minimes. Toutefois, l’ampleur des perturbations, de même que leur durée, ne sera probablement pas connue avant un certain temps.

Souhaitons pour tous les joueurs concernés que les dérangements ne soient pas trop importants. La chaîne d’approvisionnement a grandement souffert depuis la pandémie.