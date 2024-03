• Voici la liste des 10 villes américaines où les routes sont les plus dangereuses, tel que compilée par Forbes.

On dit souvent que le bilan routier s’est amélioré au cours des dernières années dans notre coin du monde. Au Canada, c’est vrai, mais chez nos voisins du Sud, la réalité est toute autre. Les routes sont clairement plus dangereuses aux États-Unis.

Les chiffres suivants parlent d’eux-mêmes. Au Canada, en 2021, 1768 personnes ont perdu la vie lors d’accidents. En proportion, on devrait avoir 10 fois plus de morts aux États-Unis, mais ce n’est pas le cas. Lors de la même période, ce sont 42 939 personnes qui sont décédées sur les routes américaines. C’est le plus haut total depuis 2005, et c’est plus que le double du total canadien, proportionnellement parlant.

On veut bien croire que certains endroits sont plus peuplés, mais la différence est incroyable. Et dans certaines villes, les données sont plus alarmantes que d’autres.

Le groupe Forbes a analysé les chiffres de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, ainsi que du Bureau de recensement des États-Unis concernant les 50 villes les plus peuplées du pays afin de déterminer celles où il est le plus dangereux de circuler.

Le calcul de Forbes a tenu compte de cinq paramètres, tous basés sur le nombre et le type d’accidents mortels pour 100 000 habitants :

- le nombre total d’accidents mortels

- le nombre impliquant l’alcool au volant

- le nombre relié aux distractions au volant

- le nombre relié aux excès de vitesse

- le nombre de personnes tuées

Scène d'un accident mortel à Albuquerque, au Nouveau-Mexique Photo : YouTube/ABQ RAW

Voici les 10 villes les plus dangereuses, en considérant l’ensemble de ces cinq facteurs :

- Albuquerque, Nouveau-Mexique

- Memphis, Tennessee

- Détroit, Michigan

- Tucson, Arizona

- Kansas City, Missouri

- Dallas, Texas

- Louisville, Kentucky

- Phoenix, Arizona

- Fort Worth, Texas

- Tampa, Floride

Albuquerque est l’endroit où l’on retrouve le plus grand nombre d’accidents mortels impliquant des personnes concentrées sur autre chose que la conduite. Albuquerque n’a pas terminé plus loin que la troisième place dans aucune autre catégorie, ce qui explique sa triste première position.

Memphis a dominé trois catégories : le plus grand nombre d’accidents, le plus grand nombre d’accidents impliquant un conducteur en état d’ébriété et le plus grand nombre de personnes tuées. La ville a évité le premier rang en raison de sa 8e place en ce qui concerne les distractions au volant et sa 40e pour les accidents mortels impliquant un excès de vitesse.

Et c’est à Kansas City que l’on trouve le plus grand nombre d’accidents mortels causés par des excès de vitesse.

La Californie compte le plus grand nombre de villes (9) dans le classement des mauvais conducteurs, mais aucune n’est classée plus haut que la 22e place.

La morale de l’histoire? D’être en tout temps conscients des dangers que peut représenter la route, peu importe où l’on se trouve… mais plus particulièrement dans une des villes mentionnées, si jamais vos périples vous font passer par l’une de celles-ci.