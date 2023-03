• La bande-annonce du dixième film de la série Fast and Furious vient d’être diffusée.

• Fast X sera le premier de deux longs métrages qui devraient mettre fin à la saga.

• L’action du film se veut une suite directe au cinquième volet de la série, Fast Five.

Difficile à croire, la série de films Fast and Furious a plus de 20 ans. C’est en effet en 2001 que le premier volet est sorti en salle. Vingt-deux ans plus tard, le 19 mai plus précisément, le dixième opus sera au grand écran alors que Fast X fera ses débuts.

En prévision de ce grand jour pour les amateurs de la série, la bande-annonce vient d’être diffusée, ce qui va assurément donner envie aux passionnés de réserver leurs billets afin d’être parmi les premiers à visionner la plus récente aventure de Dominic Toretto, le personnage principal joué par Vin Diesel.

Dans cette dernière, l’action et les rebondissements ne manqueront pas. Dominic Toretto devra faire face à un nouvel ennemi qui fait surface sous la forme de Dante, le fils du baron brésilien de la drogue Herman Reyes, que l’équipe de Toretto a éliminé dans le film Fast Five.

Dante a passé plus d’une décennie à mettre au point un plan pour venger la mort de son père. C’est tout l’entourage de Dominic Toretto qui se trouve alors en danger. L’ennemi nouvellement apparu va entraîner la dispersion de la famille de Dominic dans le monde entier. Le fils du personnage central, âgé de huit ans, sera la « cible ultime » de Dante.

Jason Momoa va jouer le rôle du vilain alors qu’une brochette d’acteurs bien connus va se joindre à la bande comme Alison Brie, John Cena, Helen Mirren, Jason Statham et Charlize Theron.

Photo : YouTube (The Fast Saga) Image de la bande annonce du film Fast X

Quant aux voitures, on va avoir de tout, surtout que l’action ne va pas se dérouler qu’à Los Angeles.

Notez que ce film ne sera pas le dernier, mais le début de la fin. En fait, il s’agit de la première partie d’une histoire qui va se vivre sur deux longs métrages. Le tournage du suivant, le 11e de la série, est déjà en cours.

Bien sûr, lorsque les revenus sont au rendez-vous, les personnages peuvent toujours revenir. On a vu le film Hobbs and Shaw apparaître en 2019 comme un cousin proche de la série. Il n’est pas impossible qu’on assiste à la même chose après la présentation du 11e volet de la série.