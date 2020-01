En août dernier, Dodge mettait fin à la production de la Viper. Une partie de l’usine qui l’assemblait était même convertie en musée. Le modèle semblait à jamais mort et enterré. Et voilà qu’il refait surface…

En fait, c’est le magazine Car and Driver qui ramène la Viper à l’avant-scène. Selon la publication américaine, Dodge lui redonnerait vie, mais cette fois en adoptant une approche foncièrement différente. Concrètement, on ferait appel à un châssis-cadre à tubes pour la structure. L’aluminium et la fibre de carbone seraient aussi mis à contribution afin de garder le poids à un strict minimum. Au menu figureraient une version coupée et une autre, décapotable.

Sous le capot, on ne retrouverait pas le V10 qui a rendu la Viper célèbre, mais plutôt un V8 atmosphérique. Ce dernier profiterait d’un bloc d’alu et produirait environ 550 chevaux. Une variante plus performante en livrerait autour de 700. Une fois de plus, la mécanique serait montée entre les roues avant et la cloison pare-feu, question de rapprocher le poids du centre.

Photo : Dodge Dodge Viper GTC 2017

Selon ce qu’avance Car and Driver, Dodge présenterait le nouveau modèle au prochain Salon de Détroit. Avec tous les absents annoncés à la fête de 2019, davantage de visibilité est à prévoir pour ceux qui y seront. Qui plus est, Dodge aurait l’occasion de priver Chevrolet d’un peu d’attention, elle qui doit y dévoiler sa Corvette à moteur central.

La Viper, si la rumeur est fondée, ferait un retour en 2020 et son prix de base serait autour de 100 000 $.

Bien sûr, personne n’a voulu confirmer la chose chez Dodge. Nous pourrions donc nager en pleine spéculation fabriquée de toutes pièces, mais puisque la nouvelle provient du magazine Car and Driver, il y a lieu de s’y intéresser et de la juger très crédible.