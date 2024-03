Les Ferrari électriques ne seront pas silencieuses

• Les futurs véhicules électriques de Ferrari ne seront pas silencieux, la firme italienne le confirme.

Avec la plupart des modèles qui sont électrifiés, la question de la sonorité de la mécanique n’est pas un enjeu. Avec un VUS, il est bien plus agréable de ne rien entendre que de subir le grognement parfois strident d’un moteur 4-cylindres qui est grandement sollicité.

Cependant, avec les voitures de performance, on vit la situation inverse. Ce qui ajoute au plaisir de conduite, c’est la sonorité de la mécanique et du système d’échappement. À l’ère électrique, on perd cet élément qui joue un grand rôle.

C’est important chez BMW, chez Chevrolet ou chez Ford, mais c’est encore plus crucial pour une firme comme Ferrari, reconnue pour l’incroyable sonorité de ses mécaniques.

Or, le premier modèle électrique de la compagnie doit être commercialisé à la fin de l’année 2025. On en sait peu pour l’instant, Maranello gardant les détails concernant ce dernier plutôt secrets. Cependant, on a appris quelque chose de pertinent récemment alors que le chef de la direction de l’entreprise, Benedetto Vigna, a participé à une émission (Swawk Box) sur la chaîne européenne du réseau CNBC. Là, il a affirmé que Ferrari va continuer à mettre l’accent sur le style et la performance avec ses véhicules électriques et qu’ils ne perdraient pas leur aspect « unique ».

Il a surtout souligné que « les voitures électriques ne seraient pas silencieuses ». Il a expliqué que Ferrari travaillait sur des « signatures sonores » uniques pour ses modèles. La compagnie a d’ailleurs breveté une note d’échappement pour véhicules électriques en 2023.

Benedetto Vigna reconnaît également que la technologie va permettre à Ferrari de « faire beaucoup de choses » avec ces véhicules. Les clients de la marque ne se soucient guère de la fonctionnalité, ce qui permet au constructeur de se concentrer sur l’émotion que procurent ses créations à sa clientèle.

Le dirigeant, qui est à la tête de Ferrari depuis 2021, a déclaré qu’il était convaincu que la compagnie pouvait toujours offrir une expérience de conduite exceptionnelle en exploitant la technologie « d’une manière unique ».

Il faudra voir quelle sera la signature sonore du modèle que Ferrari présentera d’ici la fin de 2025. Le virage électrique de la marque comprend une nouvelle usine de production (batteries, moteurs électriques et convertisseurs de puissance) qui devrait voir ses activités être lancées en juin prochain.

Parallèlement, Ferrari continue d’investir dans les moteurs à essence. Benedetto Vigna ne croit pas que ceux-ci vont disparaître complètement du marché du véhicule de luxe. Cela dit, on s’attend à ce que 60 % de la gamme Ferrari soit électrifiée d’ici à 2026.