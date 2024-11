90 % des Ferrari produites sont toujours en « circulation »

La nouvelle qui suit n’a rien d’étonnant, mais elle est intéressante. Selon Andrea Scioletti, responsable de la division des véhicules d’occasion de Ferrari, 90 % des modèles produits par la marque, soit quelque 300 000 unités, sont toujours en « circulation ».

Il est important de mettre le mot « circulation » entre des guillemets, car on voit plus souvent des Ferrari garées à l’intérieur de garages, au sein de collections, que sur la route, en circulation.

Le responsable a confié cette information à l’émission australienne Drive, dans le cadre d’un événement médiatique organisé pour le programme de voitures d’occasion certifiées de Ferrari, au siège du constructeur à Maranello, en Italie.

Les voitures d’occasion sont souvent la façon d’accéder à l’univers Ferrari, car les listes d’attentes pour les voitures neuves sont longues, et n’est pas inscrit sur cette liste qui veut. Andrea Scioletti mentionne que cette façon de faire contribue à créer une plus grande demande pour les véhicules d’occasion, ce qui signifie qu’un plus grand nombre d’entre eux valent la peine d’être conservés et préservés à long terme.

La cavalcade Ferrari Classiche de 2023 | Photo : Ferrari

Et le programme de véhicules d’occasion certifiés de Ferrari comporte un volet que l’on ne retrouve pas ailleurs. En effet, plutôt que de voir simplement les voitures usagées être inspectés avant d’être proposés, elles profitent d’un reconditionnement mécanique et esthétique, si bien que c’est pratiquement un véhicule d’occasion tout neuf qui vous est livré. Il est bon pour tous les exemplaires d’occasion de 16 ans ou moins, et qui ont moins de 120 000 km au compteur.

Au prix où les Ferrari sont vendues, il faut bien que l’acheteur profite d’un avantage quelconque.

Et comme l’explique le groupe Drive, d’autres programmes couvrent les modèles plus anciens, comme Ferrari Premium qui est offert pour les modèles de 10 à 20 ans. Et c’est sans compter sur les services de Ferrari Classiche, qui certifie les voitures classiques.

Un univers en soit que celui de Ferrari.